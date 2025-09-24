El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Iluminación

Acaba de forma eficaz con los mosquitos con esta lámpara para interiores y exteriores

La Lukasa Lámpara Antimosquitos combina una potente acción insecticida con iluminación ambiental y diseño resistente al agua, ofreciendo protección eficaz y segura tanto en interiores como en exteriores

Redacción De Tiendas

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 08:55

La Lukasa Lámpara Antimosquitos Electrico, 4200V Mata Mosquitos Electrico con Luz LED se presenta como una solución eficaz para quienes buscan mantener su hogar libre de plagas sin recurrir a productos químicos. Este modelo destaca por su capacidad para cubrir hasta 139 m², lo que la convierte en una opción versátil tanto para interiores como para actividades al aire libre, como barbacoas, camping o cenas en el patio.

Doble funcionalidad

Una de sus principales ventajas es su doble funcionalidad 2 en 1, ya que incluye una luz LED blanca en la base que puede utilizarse como iluminación ambiental, algo poco habitual en modelos similares. Esta función, junto con la luz morada de 365 nm, incrementa la capacidad de atracción de insectos, diferenciándose así de competidores como Outsunny o V-TAC, que suelen limitarse a la simple emisión de luz UV.

La lámpara destaca por una combinación de características orientadas tanto a la eficacia como a la seguridad y la versatilidad.

La rejilla de alto voltaje de 4200V permite eliminar de forma instantánea mosquitos, polillas y otros insectos voladores, cubriendo un área de hasta 139 m². Esta cobertura es superior a la de muchos modelos domésticos, como el Outsunny, que solo alcanza 60 m², lo que convierte a la Lukasa en una opción más adecuada para jardines amplios o terrazas. Además, su resistencia al agua IPX4 garantiza un funcionamiento fiable en exteriores, incluso en condiciones meteorológicas adversas. La portabilidad también es un punto fuerte: con un peso de 800 g y un diseño compacto, resulta fácil de transportar y colocar en cualquier lugar, desde una mesa de camping hasta el porche de casa.

La bombilla de 15W reemplazable facilita el mantenimiento y prolonga la vida útil del aparato, permitiendo adaptarse a un uso intensivo sin necesidad de sustituir todo el dispositivo. Todo ello, unido a su facilidad de limpieza y a la ausencia de ruido excesivo, la posiciona como una solución práctica y eficiente frente a alternativas basadas en cartuchos químicos o de menor cobertura.

VENTAJAS DE LÁMPARA ANTIMOSQUITOS LUKASA

- Cobertura amplia y doble función: su capacidad para cubrir hasta 139 m² y la inclusión de una luz LED blanca en la base aportan un valor añadido frente a modelos como Outsunny, que suelen limitarse a áreas menores y carecen de iluminación adicional.

- Eficacia comprobada: la rejilla de alto voltaje de 4200V elimina de forma inmediata una gran variedad de insectos voladores, algo que los usuarios valoran positivamente, especialmente en terrazas y jardines. Además, el funcionamiento sin productos químicos es una ventaja para hogares con niños o mascotas.

- Portabilidad y resistencia: su peso ligero y el diseño compacto, junto a la resistencia al agua IPX4, permiten un uso versátil tanto en interiores como en exteriores, incluso en condiciones climáticas adversas.

Lampara Antimosquitos Lukasa

