El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

Un equipo de profesionales, ajeno a la redacción de este periódico, analiza y recomienda de manera independiente productos o servicios que pueden ayudarte en la decisión de compra. Cuando compras a través de alguno de nuestros enlaces, la sociedad editora de EL CORREO puede recibir una comisión. Más información sobre nuestra política de afiliación

Plagas

Necesitas esta jeringuilla contra cucarachas con resultado profesional y seguro para plagas domésticas

ECOGEL NOVAR Jeringuilla contra cucarachas destaca por su eficacia profesional y su aplicación precisa, permitiendo eliminar infestaciones de forma segura y prolongada incluso en hogares con mascotas y niños.

Redacción De Tiendas

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 08:45

La lucha contra las cucarachas en el hogar requiere soluciones eficaces y seguras, y la ECOGEL NOVAR Jeringuilla contra cucarachas se ha consolidado como una de las opciones más valoradas entre quienes buscan resultados profesionales sin recurrir a fumigaciones costosas. Este producto destaca por su formato en gel insecticida, presentado en una jeringuilla de 10 gramos, que permite una aplicación precisa incluso en los rincones más difíciles. Una sola gota es capaz de eliminar hasta 50 cucarachas, lo que convierte a este sistema en una herramienta potente y de gran rendimiento para el control de plagas domésticas.

CARACTERÍSTICAS CLAVE DE ECOGEL NOVAR

La jeringuilla ECOGEL NOVAR destaca especialmente por su sistema de aplicación en gel, que permite una dosificación precisa y segura en los lugares donde las cucarachas suelen esconderse. El formato en jeringuilla de 10 gramos facilita el acceso a zonas inaccesibles, como grietas, rendijas, detrás de electrodomésticos o bajo fregaderos, donde otros productos como los sprays no resultan tan efectivos.

Entre sus características más notables se encuentra la alta eficacia del cebo fresco e irresistible para los insectos, capaz de eliminar hasta 50 cucarachas con una sola gota. El gel actúa por ingestión y también mediante el denominado "efecto cascada": las cucarachas que consumen el producto contaminan a otras de su colonia, lo que multiplica el alcance y acelera la erradicación del nido. Además, la fórmula incluye Bitrex, una sustancia extremadamente amarga para evitar la ingestión accidental por parte de niños o mascotas, reforzando así su perfil de seguridad en el hogar.

Otra ventaja relevante frente a competidores como los sprays insecticidas o los repelentes ultrasónicos es la duración prolongada del efecto, ya que el gel mantiene su eficacia hasta cuatro meses tras la aplicación. Esto reduce la necesidad de reaplicar el producto con frecuencia, ahorrando tiempo y dinero a largo plazo. Por último, su ausencia de olores fuertes y su compatibilidad con ambientes domésticos con animales de compañía lo convierten en una opción práctica y cómoda para el control de plagas persistentes en el hogar.

Newsletter

Jeringuilla contra cucarachas NOVAR ECOGEL

Comprar en Amazon

Noticias relacionadas

Descubre las mejores pulseras antimosquitos

Descubre las mejores pulseras antimosquitos

Si quieres tener una protección eficaz y alivio inmediato frente a picaduras de mosquitos, este es el pack que necesitas

Si quieres tener una protección eficaz y alivio inmediato frente a picaduras de mosquitos, este es el pack que necesitas

NOVAR ECOGEL Jeringuilla contra cucarachas: Control profesional y preciso para eliminar plagas en casa

NOVAR ECOGEL Jeringuilla contra cucarachas: Control profesional y preciso para eliminar plagas en casa

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Una riña entre «okupas» de La Bilbaína acaba con dos coches en el campo de golf
  2. 2

    Multa a los padres de los menores que vapeen
  3. 3 Jorge Javier Vázquez reaparece con su nueva imagen: «Los programas, como las caras, necesitan tiempo para asentarse»
  4. 4 La pizzería bilbaína Demaio sube 17 puestos y se consolida entre las 100 mejores del mundo
  5. 5

    Otra protesta propalestina pone en jaque a La Vuelta y revienta la etapa de Landa
  6. 6

    Israel bombardea Qatar para asesinar a la cúpula de Hamás, pero sus líderes sobreviven
  7. 7 La clásica pulpería de Bilbao se abre hueco en Ledesma donde abrirá su tercer restaurante
  8. 8

    Miles de palestinos se resisten a salir de Ciudad de Gaza pese a la orden de desalojo total del ejército
  9. 9

    La exesposa de Ábalos: «¿El dinero? Que miren en su pasaporte, no ha parado de viajar tras dejar el ministerio»
  10. 10 ¿Quién es Carolina Perles, la mujer expolicía de Ábalos?

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Necesitas esta jeringuilla contra cucarachas con resultado profesional y seguro para plagas domésticas

Necesitas esta jeringuilla contra cucarachas con resultado profesional y seguro para plagas domésticas