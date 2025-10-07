El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Fiesta de Ofertas Prime de Amazon: no te pierdas las rebajas en moda y complementos este 7 y 8 de octubre

Renueva tus outfits para esta temporada de otoño-invierno aprovechando este evento de Amazon. Hazte cliente Prime para comprar con comodidad y ahorrar un buen dinero

Álvaro Martí Martín

Álvaro Martí Martín

Martes, 7 de octubre 2025, 07:43

Vamos a ser claros: ya no vas a la tienda a comprar ropa. ¿Y a quién le extraña? Desde tu casa no tienes que aguantar colas, no tienes que pelearte por la última prenda en stock y siempre, siempre, encuentras algo de tu talla.

Además, ¿sabías que la ropa y los complementos están entre los artículos más vendidos de Amazon? Pues sí, y ahora los puedes conseguir a precios muy bajos durante estos días de la Fiesta de Ofertas Prime.

Eso sí: recuerda que tienes que ser cliente Prime para acceder a estos descuentos. Ahora puedes probar este servicio durante un mes completamente gratis.

Pack 3 calzoncillos Calvin Klein

Comprar en Amazon

Esta marca de ropa interior masculina no necesita presentación. Con un diseño clásico y fabricados en un 95% de algodón, estos calzoncillos están ahora con un descuento del 45,21%, por lo que el pack se queda a sólo 24,60€.

Vaqueros Levi’s 501 Original Fit

Comprar en Amazon

Siguiendo con los grandes descuentos en primeras marcas, aquí tienes unos vaqueros de los de toda la vida que ahora tienen una rebaja del 42%, que los deja a 52,15€. Están disponibles en varias tallas y colores.

Calcetines de felpa para mujer FALKE

Comprar en Amazon

Ahora que ya empieza el frío, Amazon te lo pone fácil en su Fiesta de Ofertas Prime con estos calcetines gorditos, tipo pantuflas, con los que no necesitarás llevar zapatillas para andar por casa. Tienen suela antideslizante y un descuento del 43,22%, para que elijas tu talla y el color que prefieras por 25,55€.

Chaqueta de hombre Jack Jones

Comprar en Amazon

Hay prendas que no pasan de moda y Jack Jones sabe cómo hacer que no pierdas las buenas costumbres de vestir elegante y con un toque personal. Esta chaqueta de poliéster de alta calidad tiene una rebaja del 51,22%, para que la compres por tiempo limitado a sólo 34,14€.

Chubasquero de mujer ONLY

Comprar en Amazon

Para que vayas lista ahora que vuelven las lluvias, aquí tienes este chubasquero disponible en varios colores y tallas de la marca ONLY que ahora está rebajado al 39,45% y que está fabricado en 100% poliéster. Muy flexible y, como dicen las madres: ponible. Su precio es de 30,27€.

