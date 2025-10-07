Fiesta de Ofertas Prime de Amazon: un hogar más cómodo para ti y para tus mascotas no tiene precio

Redacción De Tiendas Martes, 7 de octubre 2025, 00:16 Compartir

¿Sabes quién es también un fan de las ofertas prime de Amazon? Pues tu perrete o tu gatete. ¡O tu precioso agapornis! Sí: el mismo que chilla como una notificación de Alexa cada vez que se publica una nueva Oferta Flash.

Bromas aparte, lo que no es ningún chiste es que tus amigos peludos siempre se ponen contentos cuando piensas en ellos. Y durante estos 2 días, puedes conseguirles lo que necesitan a un mejor precio.

Y ojo, que tú también vives en tu casa y necesitas tener tus cosas a mano. Si estabas dudando si pillarte una airfryer, cambiar tu cafetera o hacerte con una nueva aspiradora para quitar los pelitos de tus compis de piso, aprovecha el mes de prueba y suscríbete a Amazon Prime.

No olvides que los descuentos están por tiempo limitado y hasta finalizar existencias. Así que no dudes mucho, compra con cabeza y disfruta de la Fiesta de Ofertas Prime.

Freidora de aire Cecotec

Ésta es la promo de Amazon en la que por fin te vas a hacerte con tu propia airfryer. Con un descuentazo del 72,85% puedes empezar a ahorrar oro líquido y comer más sano con este modelo de 2850W y cubeta de 9L. El precio final es de 74,90€.

Cubos de almacenamiento Amazon Basics

Atento que este imprescindible de Amazon está ahora con un descuento del 46,44%. Este pack de 6 unidades de cubos de tela plegable con asas son una solución de espacio de lo más versátil para ropa, juguetes o lo que necesites. Ahora mismo están a sólo 13€.

Transportín para mascotas FUKUMARU

No dejes a tu amigo peludo en casa y usa este trasportín de la conocida marca para mascotas que está ahora rebajado al 29,54%. Tiene 4 puertas de entrada, ventana de malla en ambos lados para una mejor ventilación y sus dimensiones están aprobadas por las principales compañías aéreas. Su precio es de 32,97€.

Espejo de maquillaje con luz de WEILY

Con casi un 70% de descuento puedes tener siempre a mano este espejo con luz LED y diseño compacto. Podrás llevarlo en el bolso, tiene un aumento de 5X y lo podrás cargar mediante USB. Su precio es de 12,10€. ¡Para que te des un caprichito!

Collar para perros HALTI

Uno de los más valorados por los usuarios de Amazon tiene hoy un descuento del 9,97% para que lleves a tu perrete a pasear por un precio de 9€. Es adaptable para perros de todo tamaño y cuenta con banda reflectante para que nunca lo pierdas de vista.