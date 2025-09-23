El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Urgente Un incendio en la catenaria obliga a suspender los trenes de cercanías de Renfe entre Santurtzi y Bilbao

Un equipo de profesionales, ajeno a la redacción de este periódico, analiza y recomienda de manera independiente productos o servicios que pueden ayudarte en la decisión de compra. Cuando compras a través de alguno de nuestros enlaces, la sociedad editora de EL CORREO puede recibir una comisión. Más información sobre nuestra política de afiliación

AI Generated Image

Dibujo

Lápices de colores Alpino 654: Colores vivos y resistencia para uso escolar y creativo que nunca pasan de moda

El set Alpino 654 de 12 lápices de colores largos ofrece durabilidad, colores intensos y comodidad ergonómica a un precio muy accesible para estudiantes y aficionados al dibujo.

Redacción De Tiendas

Martes, 23 de septiembre 2025, 09:36

Para quienes buscan materiales de dibujo fiables y versátiles, los Lápices de colores Alpino 654 caja de 12 colores largos destacan como una opción consolidada tanto en entornos escolares como en proyectos creativos de adultos. Este set reúne 12 lápices de colores vivos y brillantes en un formato largo, lo que facilita un uso más prolongado y cómodo. La forma hexagonal de cada lápiz asegura un agarre estable y ergonómico, mientras que la mina de 3 mm, reforzada para evitar roturas, responde bien tanto a trazos suaves como a presiones más intensas.

Uno de los puntos fuertes de los Alpino 654 es su fabricación en madera de calidad, que facilita tanto el afilado como la durabilidad del producto. Cumplen con las normativas europeas de seguridad EN71, lo que los hace aptos para su uso por niños y adultos.

Formato cómodo y práctico

Formato cómodo y práctico

El formato largo de 175 mm, ofrece una mayor vida útil por lápiz, lo que resulta práctico para quienes los usan a diario, ya sea en el aula o en casa. La forma hexagonal facilita el agarre y previene que rueden sobre la mesa

Uno de los aspectos más relevantes es su mina de 3 mm reforzada, que proporciona resistencia frente a roturas frecuentes, un aspecto a considerar en marcas más económicas. El colorido intenso de cada lápiz permite cubrir superficies con facilidad, logrando trazos uniformes y vibrantes. Esta viveza se mantiene estable incluso tras múltiples usos y afilados, superando en este aspecto a alternativas como los lápices de Liderpapel, que suelen perder intensidad con el tiempo.

La madera utilizada es de calidad, facilitando un afilado limpio y seguro, y todos los materiales cumplen con la normativa europea EN71, lo que garantiza su idoneidad para niños. El set incluye doce colores básicos y brillantes, adecuados para trabajos escolares y creativos, aunque usuarios avanzados pueden echar en falta una gama más amplia. En conjunto, el equilibrio entre durabilidad, facilidad de uso y seguridad convierte a este modelo en una opción sólida tanto para principiantes como para quienes buscan resultados consistentes en el día a día.

Newsletter

Lápices de colores Alpino 654

Comprar en Amazon

Noticias relacionadas

Los mejores estuches escolares para todo tipo de estudiantes

Los mejores estuches escolares para todo tipo de estudiantes

Las mejores mochilas para estudiantes de todas las edades

Las mejores mochilas para estudiantes de todas las edades

Si te gusta el dibujo técnico necesitas este compás Faber-Castell

Si te gusta el dibujo técnico necesitas este compás Faber-Castell

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La Ertzaintza detiene al autor material del crimen de Solokoetxe y a dos cómplices
  2. 2 Así se vivió la alarma social en Bizkaia por el asesinato de tres jóvenes: «Hay que tener en la memoria al que mató a mi hermana»
  3. 3

    Aburto llama a la «colaboración ciudadana» para dar con los asesinos de un joven de 21 años en Bilbao: «Que paguen»
  4. 4

    Cuatro agresiones con arma blanca en un día
  5. 5 Euskalmet emite un aviso amarillo por precipitaciones intensas en Bizkaia
  6. 6

    Hosteleros vizcaínos firman un convenio para que los bares puedan encender las televisiones sin ser sancionados
  7. 7 El cariñoso mensaje de Adela González a los hermanos propietarios de la pizzería bilbaína Demaio
  8. 8

    Jimmy Kimmel recupera su programa
  9. 9

    Pleitea por una herencia de 14 millones al demostrar que su padre es un empresario leonés
  10. 10

    Estos son los ingredientes que de verdad funcionan para eliminar las manchas de la cara

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Lápices de colores Alpino 654: Colores vivos y resistencia para uso escolar y creativo que nunca pasan de moda

Lápices de colores Alpino 654: Colores vivos y resistencia para uso escolar y creativo que nunca pasan de moda