AI Generated Image
Si te gusta el dibujo técnico necesitas este compás Faber-Castell

El Faber-Castell 174530 Stream combina un mecanismo de ajuste rápido con materiales duraderos y un diseño ergonómico para ofrecer precisión y comodidad en el dibujo técnico y escolar.

Redacción De Tiendas

Viernes, 19 de septiembre 2025, 07:07

El Faber-Castell 174530 - Brújula de ajuste rápido Stream, Blackstone es una herramienta de precisión diseñada para quienes buscan fiabilidad y facilidad de uso en el dibujo técnico y escolar. Este compás destaca por su mecanismo de ajuste rápido, que permite modificar la apertura de los brazos de manera ergonómica y sencilla, facilitando la creación de circunferencias con diámetros de hasta 340 mm.

Fabricado con materiales resistentes y una punta de piedra especial, el Faber-Castell 174530 sobresale en durabilidad y precisión, aspectos muy valorados tanto por estudiantes de bachillerato como por profesionales del dibujo técnico. La incorporación de tecnología de engranajes robustos y una aguja antideslizante garantiza trazos firmes y exactos, minimizando errores comunes en compases tradicionales. Además, su compatibilidad con recambios y accesorios amplía su vida útil y versatilidad frente a modelos más básicos de la competencia.

Con una valoración media de 4,7 sobre 5 estrellas y una posición destacada entre los compases más vendidos, este modelo se ha consolidado como una opción de referencia para quienes buscan un compás de dibujo técnico profesional que combine facilidad de uso, precisión y un diseño cuidado. Tanto en el aula como en proyectos más exigentes, la apuesta de Faber-Castell por la calidad y la innovación se refleja en cada detalle de este compás.

VENTAJAS CLAVE DEL FABER-CASTELL 174530 STREAM

La principal ventaja del Faber-Castell 174530 Stream radica en su sistema de ajuste rápido, que permite modificar la apertura de los brazos de forma ágil y precisa. Esta característica resulta especialmente útil tanto para estudiantes que necesitan realizar múltiples circunferencias en poco tiempo como para profesionales que buscan eficiencia en el trabajo técnico. La posibilidad de trazar círculos de hasta 340 mm de diámetro lo sitúa por encima de muchos modelos básicos con diámetros menores.

Otra ventaja relevante es la durabilidad del conjunto, gracias a materiales resistentes y la posibilidad de reemplazar piezas y minas. Esto amplía notablemente la vida útil del producto y lo convierte en una inversión más rentable a largo plazo.

FABER-CASTELL 174530 - Brújula de ajuste rápido

Comprar en Amazon

