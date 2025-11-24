El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

Un equipo de profesionales, ajeno a la redacción de este periódico, analiza y recomienda de manera independiente productos o servicios que pueden ayudarte en la decisión de compra. Cuando compras a través de alguno de nuestros enlaces, la sociedad editora de EL CORREO puede recibir una comisión. Más información sobre nuestra política de afiliación

Moda hogar

Se acabó pasar frío en la cama con estos pijamas calentitos de invierno

Dormir abrigado es posible con los pijamas térmicos, que ofrecen suavidad y ayudan a mantener el calor sin causar agobio durante la noche.

Redacción De Tiendas

Lunes, 24 de noviembre 2025, 10:13

Dormir durante las noches frías está relacionado con la ropa utilizada para descansar. Los pijamas de invierno mantienen el calor, permiten movimiento libre y evitan la sensación de agobio.

En esta selección se encuentran alternativas para toda la familia, desde conjuntos para mujer hasta ropa térmica para niños que combina elasticidad y absorción del sudor. También hay opciones con elementos como bolsillos, cintura ajustable o costuras reforzadas, diseñadas para el uso diario y el descanso prolongado.

Newsletter

PIJAMA DE FORRO POLAR SYKOORIA PARA MUJER

Comprar en Amazon

Con tejido de forro polar suave, este conjunto de pijama largo de Sykooria ofrece una sensación mullida y cálida en cada uso. El diseño de dos piezas, con manga larga y pantalón, está confeccionado en poliéster para conservar el calor en noches frías. La estructura de flannel aporta ligereza y comodidad sin perder aislamiento térmico.

PIJAMA LARGO DE ALGODÓN CON RAYAS BRESDK

Comprar en Amazon

Confeccionado en algodón y elastano, este pijama largo de Bresdk presenta tejido transpirable y ligero que aporta suavidad al contacto con la piel. El diseño de rayas, cuello redondo y pantalón con cintura elástica y bolsillos ofrece comodidad y libertad de movimiento. Su estructura favorece el descanso nocturno, manteniendo el calor sin perder frescura durante la noche.

ROPA TÉRMICA PARA MUJER FFWTPY

Comprar en Amazon

Diseñado con tejido de poliéster flexible, este conjunto térmico FFWTPY para mujer combina una camiseta de manga larga y pantalón ajustado. La estructura no irritante proporciona confort y retención del calor, favoreciendo la movilidad. Su resistencia al lavado y durabilidad destacan en prendas térmicas, ofreciendo calidez y ajuste sin renunciar a la transpirabilidad durante el descanso nocturno.

PIJAMA DE CORALINA PARA MUJER TRAMAS+

Comprar en Amazon

Este pijama de invierno para mujer de TRAMAS+ está confeccionado en tejido de coralina grueso, compuesto por fibras sintéticas que proporcionan aislamiento térmico. Incluye camiseta de manga larga y pantalón largo con cintura ajustable. Presenta acabados reforzados y estampados actuales. El conjunto está diseñado con materiales resistentes y fáciles de lavar.

PIJAMA DE ALGODÓN PARA MUJER LITHERDAY

Comprar en Amazon

Con algodón suave y tejido transpirable, el pijama de Litherday está compuesto por una camiseta lisa y un pantalón estampado. Incluye cintura ajustable y bolsillos laterales. Disponible en varias tallas y colores, este conjunto presenta un diseño moderno y materiales suaves al tacto, diseñado para conservar el calor sin exceso de peso.

PIJAMA DE FORRO POLAR NIWICEE PARA MUJER

Comprar en Amazon

Este pijama de Niwicee está hecho de forro polar 100% poliéster, que proporciona un excelente aislamiento térmico. El conjunto de dos piezas incluye un pantalón largo con cintura elástica y prácticos bolsillos, diseñado para ofrecer calidez ligera, libertad de movimiento y conservar el calor corporal sin añadir peso innecesario.

PIJAMA DE CORALINA PARA HOMBRE TRAMAS+

Comprar en Amazon

El pijama de invierno para hombre de TRAMAS+ está confeccionado con tejido de coralina de gran grosor. Este conjunto presenta un diseño de manga larga y pantalón largo. Sus acabados resistentes garantizan durabilidad, y la composición en poliéster ayuda a conservar el calor corporal.

PIJAMA ENTALLADO DE ALGODÓN Y POLIÉSTER AMAZON ESSENTIALS

Comprar en Amazon

Pijama de dos piezas de algodón cómodo, fabricado en suave punto gofre con diseño transpirable que mantiene fresco durante la noche. La cintura elástica ofrece un ajuste flexible y el diseño ceñido permite libertad de movimiento. La suavidad del algodón proporciona una sensación agradable en la piel, asegurando un descanso reparador.

PIJAMA DE FORRO POLAR CELANISAI PARA MUJER

Comprar en Amazon

Presenta un conjunto de pijama térmico de invierno compuesto por suéter y pantalón largo en forro polar mullido. El tejido de pelo denso y las costuras reforzadas proporcionan aislamiento térmico y resistencia. El ajuste holgado con puños regulables favorece la comodidad, mientras que el diseño jacquard decorativo aporta un toque actual a la ropa de descanso.

Noticias relacionadas

Adiós a las manos frías con calentadores eléctricos que calientan y mejoran la movilidad

Adiós a las manos frías con calentadores eléctricos que calientan y mejoran la movilidad

Los mejores sacos de dormir para bebé para un descanso cálido y placentero

Los mejores sacos de dormir para bebé para un descanso cálido y placentero

Estas chimeneas y estufas eléctricas no solo calientan, ¡también decoran!

Estas chimeneas y estufas eléctricas no solo calientan, ¡también decoran!

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenido un joven de 18 años por golpear brutalmente a otro en el exterior de una discotecta de Bilbao
  2. 2

    La fiesta de un millonario en Ibiza acaba con una muerta en una sauna
  3. 3

    Así es la casa de Gotzon Mantuliz en Leioa: acogedora, luminosa y con jardín de ensueño
  4. 4 «Una inmobiliaria nos metió en la boca del lobo, de saberlo no habríamos firmado»
  5. 5 La Aemet anuncia la llegada de fuertes lluvias y tormentas: estas serán las zonas afectadas
  6. 6 Alerta alimentaria «grave» por listeria en un lote de comida preparada con origen español
  7. 7

    Dos años del relevo de Urkullu, tiempo de cerrar heridas
  8. 8

    Alarma en las carreteras: la falta de camioneros pone en peligro el auge del consumo
  9. 9 Detenidos en Bakio tres miembros de un grupo criminal al que se le atribuyen 15 robos en viviendas de Bizkaia
  10. 10 Resultado de ensueño para Verstappen: victoria en Las Vegas y descalificación de los McLaren

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Se acabó pasar frío en la cama con estos pijamas calentitos de invierno

Se acabó pasar frío en la cama con estos pijamas calentitos de invierno