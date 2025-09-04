El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

Un equipo de profesionales, ajeno a la redacción de este periódico, analiza y recomienda de manera independiente productos o servicios que pueden ayudarte en la decisión de compra. Cuando compras a través de alguno de nuestros enlaces, la sociedad editora de EL CORREO puede recibir una comisión. Más información sobre nuestra política de afiliación

Vuelta al cole

Renueva su habitación y estudiarán más: IKEA tiene la clave para redecorar su cuarto por muy poco

Esta vuelta al cole no necesitas gastarte dinero de más para conseguir que tus hijos quieran estudiar en su nuevo cuarto. ¡No te pierdas estas 10 propuestas de Ikea!

Álvaro Martí Martín

Álvaro Martí Martín

Jueves, 4 de septiembre 2025, 13:04

A los niños no les gusta tener que hacer deberes. Es un hecho. Pero tener un escritorio chulo, una silla cómoda y una habitación decorada a su gusto puede ayudarles a concentrarse mejor. Y, como en cada nuevo curso, Ikea sabe cómo echarte una mano.

Con la vuelta al cole toca hacer cambios, y la decoración no es una excepción. Con un presupuesto mucho más ajustado de lo que piensas puedes cambiar por completo el ambiente de un dormitorio. ¡Ningún detalle es pequeño si sabes aprovecharlo al máximo!

Por eso, hoy te vamos a proponer 10 ideas sencillas para que tus hijos estrenen cuarto este mes de septiembre. Echa un vistazo, piénsatelo bien y llévate lo que más necesites… o lo que más ilusión le haga a tu peque. Elegir juntos es la parte más divertida.

CAMA NIDO SLÄKT

Comprar en IKEA

A los niños no les suele gustar dormir solos. Así que si el rey de la casa quiere dormir con sus hermanos o traerse un amigo a casa, esta cama es la solución perfecta. Ocupa el mínimo espacio y te ofrece espacio extra de almacenaje para guardar juguetes o ropa. Su precio es de 279€.

LITERA MYDAL

Comprar en IKEA

¿A quién no le va gustar dormir en una litera? ¡Y sobre todo pelearse por la parte de arriba! Aquí habla la voz de la experiencia porque, evidentemente, también fui niño. Su estructura de madera natural es maciza y muy resistente. Ahora la tienes en Ikea por 279€.

ESCRITORIO COMBO RELATERA

Comprar en IKEA

Ikea sabe que los niños son inquietos, así que te ofrece esta opción para que haga los deberes sentado o de pie. ¡Como él prefiera! Podrá regular la altura mediante una sencilla manivela y, además, al estar hecha de melamina, es muy fácil de limpiar. Su precio es de 154€.

SILLA DE ESCRITORIO ÖRFJÄLL

Comprar en IKEA

Complementa su nuevo escritorio con una silla cómoda y que, además, está disponible en 3 colores. Su precio es bastante económico: sólo 59€.

MUEBLE DE ALMACENAJE TROFAST

Comprar en IKEA

Para que tenga todas sus cosas ordenadas: ropa, juguetes, libros… Ikea te propone esta solución de almacenaje que está fabricada con una estructura de madera resistente y cajas de rejilla en dos tamaños. ¿Lo mejor?, que podéis pintarla juntos como prefiráis. La tienes ahora por 131€.

CARRITO ESTANTE ÖVNING

Comprar en IKEA

Esta mesa auxiliar con ruedas, que podrá llevarse dónde quiera fácilmente, le permitirá tener todas sus cosas a mano, desde el material del cole hasta sus auriculares favoritos. Además, está a muy buen precio: sólo 59,99€.

CABALLETE PIZARRA MÅLA

Comprar en IKEA

Esto no puede faltar. ¿Cómo no se iba a poner contento de tener su propia pizarra multiuso en casa? Deja que apunte todo lo que quiera y súmate a la experiencia de anotar y dibujar en el pizarrín por 24,99€.

FUNDA NÓRDICA DE COCODRILO NATTHÄGER

Comprar en IKEA

Es decir… ¡es un dragón! Los niños necesitan imaginación en sus vidas, así que déjale ser un héroe cada noche con este conjunto de funda nórdica y almohada. Sus medidas son 150 x 200 y 50 x 60 cm. Está en Ikea por 24,99€

DOSEL DEL ESPACIO KURA

Comprar en IKEA

Hasta el infinito y más allá con esta idea genial para que tengan un espacio íntimo donde dormir y jugar. Se instala muy fácilmente y es fácil de mantener limpia gracias a su facilidad para retirar el polvo acumulado. Está pensado especialmente para literas y su precio es 35€.

LÁMPARA DE MESA PELARBOJ

Comprar en IKEA

A todo el mundo le gustan los RGB, así que deja que tenga un aliciente en forma de lámpara con este diseño tan simpático de lápiz. Podrá usarla como lámpara para mesita de noche o para iluminar su escritorio. Mide 29 cm de alto y cuesta 29,99€.

Noticias relacionadas

Cooling range: la línea de Ikea que sabe cómo conseguir que duermas fresco en verano

Cooling range: la línea de Ikea que sabe cómo conseguir que duermas fresco en verano

Monta tu oficina: convierte tu espacio de trabajo en un lugar en el que te apetezca estar

Monta tu oficina: convierte tu espacio de trabajo en un lugar en el que te apetezca estar

Renueva tu oficina en casa con estos escritorios funcionales y con estilo

Renueva tu oficina en casa con estos escritorios funcionales y con estilo

Publicidad

Top 50
  1. 1 El final más triste después de una gran jornada de ciclismo
  2. 2

    Ascienden a 17 los muertos por el descarrilamiento del funicular de La Gloria en Lisboa: «Sólo pudimos echar a correr»
  3. 3

    «Bilbao se ha convertido en una referencia de comportamientos incívicos e inaceptables»
  4. 4

    «Oye, que has abucheado a uno del Movistar»
  5. 5 Las protestas: Enekuri, El Vivero, Pike Bidea...
  6. 6

    La FIFA impide al Athletic inscribir a Laporte, jugador del Al-Nassr a la espera del recurso
  7. 7

    Detenido por violar en un piso de Galdakao a una chica con la que contactó en Bilbao
  8. 8 Perico Delgado se moja por las protestas propalestinas en Bilbao por La Vuelta: «¡Pues ya está arreglado!»
  9. 9

    ¿Qué ha ocurrido para que se produzca una chapuza tan insólita como la de Laporte?
  10. 10 Así investigó Pablo Isla, próximo presidente de Nestlé, al CEO despedido por su romance oculto con una empleada

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Renueva su habitación y estudiarán más: IKEA tiene la clave para redecorar su cuarto por muy poco

Renueva su habitación y estudiarán más: IKEA tiene la clave para redecorar su cuarto por muy poco