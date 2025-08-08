Renueva tu oficina en casa con estos escritorios funcionales y con estilo

Redacción De Tiendas Viernes, 8 de agosto 2025, 09:43

La elección de un escritorio adecuado marca la diferencia en cualquier espacio de trabajo, tanto en casa como en la oficina. Los modelos actuales ofrecen soluciones que van mucho más allá de una simple superficie para el ordenador. Destacan por la capacidad de adaptarse a diferentes necesidades: desde escritorios compactos para habitaciones pequeñas hasta opciones en forma de L que aprovechan cada rincón y facilitan el trabajo con varios monitores o dispositivos.

Muchos de estos escritorios incorporan sistemas de almacenamiento inteligentes, como cajones amplios, estanterías o bolsas laterales, que ayudan a mantener el orden y la eficiencia.

MESA DE DESPACHO REVERSIBLE DE HABITDESIGN

Con un diseño reversible, el escritorio Habitdesign modelo Athena se adapta fácilmente a cualquier rincón de la casa u oficina. Con 138 cm de ancho, ofrece una superficie amplia para ordenador y libros, mientras que los dos cajones y la puerta brindan espacio extra para mantener todo organizado y a mano.

Su estructura de melamina resistente y acabado blanco Artik facilitan la limpieza y combinan con estilos modernos.

ESCRITORIO CON ESTANTERÍA DE HABITDESIGN

¿Necesitas un escritorio que se adapte a tu espacio? El modelo Duplo de Habitdesign combina una mesa de ordenador y estantería reversible, permitiendo colocar los cinco huecos de almacenamiento a la derecha o izquierda según tus necesidades. El acabado en blanco Artik y roble Canadian aporta un toque moderno y luminoso, ideal para cualquier habitación.

Disfruta de una superficie cómoda para trabajar o estudiar, mientras aprovechas la estantería integrada para mantener libros y materiales siempre a mano. Su material melaminado de alta calidad facilita la limpieza diaria y garantiza durabilidad, convirtiéndolo en una opción práctica para quienes buscan orden y funcionalidad en el hogar u oficina.

ESCRITORIO CON ALMACENAMIENTO DE ODK

Gracias a su diseño compacto, el escritorio ODK en color blanco encaja en espacios pequeños sin renunciar a una superficie de trabajo amplia. Su estructura metálica y tablero resistente a los arañazos garantizan durabilidad y fácil limpieza, mientras que la bolsa lateral y el gancho para auriculares ofrecen organización extra sin ocupar espacio adicional.

MESA-ESTANTERÍA MULTIPOSICIÓN DE HABITDESIGN

Con su versatilidad de montaje, la mesa-estantería Habitdesign Duo se adapta tanto en posición vertical como horizontal, aprovechando al máximo cualquier rincón del hogar u oficina. El acabado en roble nodi y blanco artik aporta un toque actual, mientras que los estantes fijos y las dos puertas permiten mantener libros, carpetas y materiales perfectamente organizados.

ODK ESCRITORIO EN L

Gracias a su formato en L reversible, este escritorio ODK blanco de 140x80x84,7 cm se ajusta a cualquier rincón y permite montar los cajones a ambos lados. Incorpora cuatro cajones, una bolsa lateral y un soporte elevado para monitor, facilitando la organización y el acceso a todo lo necesario durante la jornada.

MESA DE ESTUDIO CON ALMACENAJE ODK

¿Buscas un escritorio que combine espacio y organización? El modelo ODK de 120x48x73,5 cm ofrece una superficie amplia y resistente, perfecta para quienes trabajan con dos monitores o necesitan mantener el área de estudio despejada. Su estructura en blanco encaja fácilmente en ambientes modernos y luminosos.

ESCRITORIO CON CAJONES DE COLESHOME

Si buscas una solución compacta y versátil, este escritorio Coleshome de 100 x 48 cm destaca por su diseño reversible y seis cajones de tela. Su estructura robusta y el acabado blanco permiten integrarlo fácilmente en cualquier espacio de trabajo, mientras que el gancho lateral añade practicidad para accesorios como auriculares.

Montaje sencillo y materiales resistentes completan una propuesta pensada para el uso cotidiano.

COLESHOME ESCRITORIO PARA GAMING

¿Te gustaría un escritorio que combine orden y tecnología? El modelo gaming de Coleshome destaca por su diseño en L reversible, adaptándose a cualquier rincón y permitiendo elegir la orientación según el espacio. Con una superficie de 130 x 100 cm, incorpora estantes, cuatro cajones y fibra de carbono negra que aporta un toque moderno.

MESA GAMING CON LED DE COLESHOME

¿Te gustaría un escritorio que combine tecnología y orden? El modelo Coleshome, en formato gaming, destaca por su superficie de 140 cm y múltiples opciones de organización. Incorpora cajones de tela, un archivador reversible y una bandeja extraíble para teclado, ofreciendo espacio para todo tipo de accesorios y dispositivos.

MESA GAMING EN L DE ODK

Gracias a su formato esquinero en L, este escritorio ODK negro de 135×110 cm aprovecha cualquier rincón y se adapta tanto a espacios de trabajo como de gaming. Incorpora cuatro cajones, estantes abiertos y soporte para monitor, ofreciendo organización eficiente y un entorno ordenado. El diseño reversible permite ajustar la disposición según la habitación.

