Las mejores alfombras de salón lavables para un hogar cómodo y con estilo

La elección de una alfombra lavable para el salón marca la diferencia en el día a día. Estos textiles no solo aportan calidez y estilo, sino que también facilitan el mantenimiento del hogar gracias a su capacidad para ser lavados en la lavadora. En hogares con mucho movimiento, niños o mascotas, contar con una alfombra que se limpia fácilmente se convierte en una solución práctica para mantener el espacio siempre acogedor y libre de manchas.

La variedad de tamaños y acabados permite adaptar cada alfombra a las necesidades de cada estancia, ya sea en el salón principal, pasillos o dormitorios. Así, resulta sencillo encontrar la opción que mejor encaje con la decoración y el ritmo de vida del hogar.

ALFOMBRA MULLIDA DE PELO CORTO DE THE CARPET

Con un diseño mullido y contemporáneo, esta alfombra de pelo corto en tono beige transforma cualquier salón en un espacio acogedor. Fabricada en poliéster, su superficie suave resulta agradable al tacto y aporta calidez visual, mientras que la base antideslizante mantiene la alfombra en su sitio incluso en zonas de mucho tránsito.

ALFOMBRA MODERNA EN COLOR ANTRACITA DE PACO HOME

Con un acabado en antracita y formato rectangular de 200 x 280 cm, esta alfombra de salón Paco Home destaca por su diseño liso y discreto. El tejido de poliéster suave de 10 mm de altura proporciona una sensación agradable bajo los pies, mientras que la base antideslizante aporta tranquilidad en zonas de paso frecuente.

ALFOMBRA DE PELO LARGO VAMCHEER

Gracias a su esponja de 8 mm de grosor, esta alfombra de pelo largo Vamcheer en tono gris claro proporciona una sensación de suavidad envolvente en cada paso. El tejido de poliéster y el formato de 120 x 170 cm la convierten en una opción acogedora para salones y dormitorios.

ALFOMBRA DECORATIVA DE PELO CORTO VAMCHEER

Diseñada con un patrón abstracto y tejido de imitación cachemira, esta alfombra de pelo corto Vamcheer aporta un aire contemporáneo a cualquier salón. Su formato de 120 x 170 cm resulta versátil para espacios de descanso o zonas de paso, mientras que el color gris combina con distintos estilos de decoración.

ALFOMBRA MULLIDA DE PELO CORTO THE CARPET

Con un acabado mullido y moderno, esta alfombra de pelo corto de the carpet en color blush aporta un toque actual al salón. Fabricada en poliéster, su superficie suave resulta agradable bajo los pies, mientras que el formato rectangular de 140 x 200 cm se adapta a espacios amplios y zonas de convivencia. La base antideslizante mantiene la alfombra en su sitio, proporcionando seguridad en el día a día.

ALFOMBRA LISA SUAVE DE PACO HOME

Gracias a su superficie lisa y tono crema, esta alfombra de Paco Home se integra fácilmente en ambientes modernos o clásicos. El formato rectangular de 160 x 220 cm y el pelo corto de 4 mm ofrecen una sensación suave bajo los pies, aportando calidez y confort en el salón o dormitorio.