Estas mantas de sofá son perfectas para añadir calidez y estilo a tu salón

Lunes, 27 de octubre 2025

El sofá es un lugar clave para descansar, especialmente en épocas de frío. Esta selección incluye mantas de algodón extrasuave, microfibra fácil de mantener y combinaciones de sherpa y franela para mayor calidez. Los modelos están disponibles en diferentes materiales y características que se adaptan a diversas necesidades.

Estas mantas son extremadamente versátiles: sirven para el sofá, la cama, como colcha decorativa, para viajes o actividades al aire libre. Las mantas de microfibra y sherpa ofrecen características que permiten su uso en diversas circunstancias. Son fáciles de lavar y resisten el uso diario, y son fáciles de mantener.

MANTA TÉRMICA DE BERSSEN PARA SOFÁ

Con estructura de doble cara, la manta térmica berssen combina un lado de pelo corto suave y otro de pelo largo cálido, proporcionando aislamiento térmico y confort. Su tejido antialérgico y antiestático, junto con la certificación OEKO-TEX, garantiza seguridad y suavidad para la piel. Fácil de lavar, mantiene su calidad tras cada uso.

MANTA SHERPA REVERSIBLE CHOSHOME PARA SOFÁ

La manta CHOSHOME está fabricada con un exterior de franela ultrasuave y un reverso de sherpa, con relleno de algodón que proporciona suavidad. Tiene certificación OEKO-TEX, asegurando materiales seguros. Su gran formato ofrece mayor cobertura y es versátil para usar en el sofá, la cama o durante un picnic. Su mantenimiento es sencillo y facilita la limpieza diaria.

MANTA DE TERCIOPELO SUAVE DE AMAZON BASICS

Con acabado de terciopelo y tejido microplush ultrasuave, esta manta de sofá Amazon Basics proporciona una sensación cálida y envolvente. Sus generosas dimensiones de 229 x 274 cm permiten cubrir amplias superficies. Es lavable a máquina, lo que facilita su mantenimiento. La fabricación en instalaciones certificadas Oeko-Tex garantiza altos estándares de seguridad y respeto medioambiental.

MANTA DE ALGODÓN TODOCAMA EXTRASUAVE

Con algodón reciclado y diseño de espiga, la manta Todocama está fabricada con materiales que proporcionan una textura suave y transpirable. Fabricada íntegramente en España utilizando métodos que ahorran miles de litros de agua en su producción, la manta ofrece una textura agradable y un acabado sostenible.

MANTA DE FRANELA GOOD NITE PARA SOFÁ

Confeccionada en franela y sherpa, la manta Good Nite combina un tacto ultrasuave con una estructura gruesa que proporciona calidez envolvente. Su diseño reversible y los acabados de calidad aseguran durabilidad y confort. Disponible en varios colores y tamaños, resulta fácil de lavar y mantiene su suavidad lavado tras lavado, aportando un toque moderno al hogar.

MANTA DE MICROFIBRA HTE

Con microfibra de poliéster y superficie suave, el cobertor HTE destaca por su textura agradable y ligereza. Su tamaño generoso cubre sofás o camas con facilidad, aportando calidez en cualquier estación. La confección resistente y la facilidad de lavado aseguran un mantenimiento sencillo, mientras que el acabado antideslizante y sin arrugas mejora la experiencia de uso diario.

**MANTA SHERPA WAVVE REVERSIBLE Y CÁLIDA** IDEAL PARA ABRIGARTE CÓMODAMENTE

Con diseño reversible, la manta WAVVE combina una cara de franela con rayas y otra de sherpa, aportando textura y calidez. Su microfibra de 260 gsm proporciona una sensación mullida y suave. Las costuras reforzadas aseguran durabilidad, mientras que el mantenimiento sencillo y la resistencia al desgaste la convierten en una opción cómoda para el hogar.

MANTA TRENZADA DE BLUMTAL PARA SOFÁ

Diseñado con un patrón de punto trenzado, este cobertor Blumtal de microfibra y sherpa aporta una textura esponjosa y un aspecto decorativo singular. La certificación OEKO-TEX garantiza ausencia de sustancias nocivas. Su tejido resistente permite lavados frecuentes sin perder suavidad, mientras que la combinación de materiales proporciona calidez y confort durante todo el invierno.

MANTA DE ALGODÓN GOFRE DE TODOCAMA

Con diseño gofre y algodón reciclado, esta manta Todocama aporta suavidad y transpirabilidad en formato multiusos. Su textura ligera y resistente mantiene el confort durante todo el año. Fabricada en España, destaca por una confección sostenible y fácil de lavar que conserva el color y la suavidad tras cada uso. (51 palabras)

MANTA DE MUSELINA DE ALGODÓN EMME

Con tejido de muselina de algodón 100%, la manta EMME destaca por su ligereza y suavidad en formato generoso. Sus seis capas proporcionan una textura aireada y transpirable que favorece el confort en cualquier estación. El diseño sólido y el fácil cuidado la convierten en una opción práctica para quienes valoran textiles naturales y agradables al tacto.