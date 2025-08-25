¿Por qué la Vuelta se emite a veces en La 1 y otras en La 2? Televisión Española ha explicado las razones para dar los últimos kilómetros en una cadena u otra

Bruno Vergara Lunes, 25 de agosto 2025, 18:56 | Actualizado 19:01h.

Tras el Tour de Francia, los amantes del ciclismo esperaban con ansias la Vuelta a España. Una carrera que no tiene el plantel de corredores de la Grande Boucle, pero sí grandes estrellas. Desde el pasado sábado, son muchos los que sintonizan diferentes canales de RTVE para ver en directo todas las etapas. El ente público ha apostado un año más por una cobertura especial, dando los finales de cada jornada en La 1 o La 2. Pero, ¿por qué dar los últimos kilómetros en un canal u otro?

Televisión Española ha explicado a este periódico que la decisión final «depende del interés que pueda tener cada etapa». Así, las jornadas de «montaña» o con «finales en alto» se emiten La 1, y las «más llanas» en La 2. Sin embargo, este razonamiento no se cumple, ya que el domingo fue la primera llegada en alto de esta Vuelta y no se emitieron los kilómetros finales en La 1. En su lugar dieron Jurassic Park 2 y a continuación la tercera entrega de esta saga. Una jornada en la que se impuso Jonas Vingegaard y se vistió de líder.

Este lunes, en cambio, el final de la etapa sí se ha emitido en el primer canal de TVE. Una jornada que se ha decidido en un sprint cuesta arriba en la que Gaudu ha sorprendido a Pedersen, el favorito en dicha meta.

Así, en La 1 no se ha podido ver 'Malas lenguas' -que emite su primer tramo de 15:55 a 17:20 horas- para dar la tercera etapa de la Vuelta. RTVE no especificó con antelación qué finales de etapa se verían en uno u otro canal. Eso sí, la programación se puede comprobar a dos días vista. Es decir, se puede saber que martes y miércoles el magacín de Jesús Cintora se emitirá en el primer canal de TVE. Este lunes los telespectadores no pueden saber dónde verán los últimos kilómetros de la etapa del jueves.

De la misma forma, los que quieran ver el programa de Cintora en la sobremesa no sabrán en qué canal se emitirá el jueves. Para ello deberán esperar otro día, en la medida de RTVE publica sus programaciones en su página web.