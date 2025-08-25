El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La Vuelta rescata a Gaudu, ganador sorpresa de la tercera etapa

El francés, en un año para olvidar, hace un interior a Vingegaard en la última curva y bate a Pedersen en los metros finales de otro sprint cuesta arriba

Iván Benito

Iván Benito

Lunes, 25 de agosto 2025, 17:45

En Ceres apenas hay espacio para instalar la meta. Es un pueblo de poco más de mil habitantes ubicado entre dos valles y con más ... de 20 iglesias. Dicen que hay una por cada 50 habitantes. Entre ellas, zigzaguea el pelotón, estirado como si hiciera cola para entrar, hasta llegar a 80 metros. Ahí Gaudu se coló, se sintió un motorista, llevaba gas. Apuró la frenada para hacerle un interior a Vingegaard y trazó tan bien que a la salida estaba emparejado con Pedersen. Salió más rápido. Gas. Y brazos arriba. Una sorpresa si se tiene en cuenta su mal año.

