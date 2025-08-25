El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

Robo masivo en La Vuelta al Visma: con las bicicletas justas para salir en la tercera etapa

Los ladrones asaltaron el camión del equipo posiblemente con un pico. «Nuestros mecánicos están trabajando arduamente para asegurar que el equipo esté preparado», aseguran

Iván Benito

Iván Benito

Lunes, 25 de agosto 2025, 10:50

Las malas noticias se agolpan en el entorno del Visma antes de tomar la salida de la tercera etapa de La Vuelta. Lo hacen con Jonas Vingegaard como líder de la carrera, pero con una baja en el equipo, Axel Zingle, y el sobresalto de haber sufrido un robo masivo. El conjunto neerlandés ha visto como su camión ha sido asaltado de madrugada y los ladrones se han llevado varias bicicletas, valoradas en más de 12.000 euros cada una.

«Nuestros mecánicos están trabajando arduamente para asegurar que el equipo esté completamente preparado», afirma el equipo. También que la Policía ya ha abierto una investigación sobre el caso y espera recuperar todo el material sustraído. Al parecer, los cacos asaltaron el vehículo con un pico. El Movistar y el Lidl-Trek comparten hotel con el Visma en Italia, pero confirman que no han tenido que lamentar pérdidas.

El percance recuerda a un episodio cercano. El Cofidis sufrió un robo similar en el Tour de Francia y se quedaron sin once bicicletas, aunque poco después pudieron recuperar todo el material.

A la larga, la peor noticia para Vingegaard parece el abandono de uno de sus compañeros. La caída masiva en la que se vieron ayer involucrados seis corredores del Visma, entre ellos el danés, que luego ganó la etapa, se ha costado la baja de Axel Zingle, al que se le salió el hombro. Tampoco tomará la salida Jorge Arcas, del Movistar. El aragonés padece fuertes dolores en la cadera tras la citada montonera. Ambos se unen a Guillaume Martin, que ayer no pudo acabar la etapa por un accidente previo cuando empezó a llover.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Cinco heridos por un incendio en Santutxu: «La silla de ruedas eléctrica empezó a arder y no podíamos apagarla»
  2. 2

    Los números que deja esta Aste Nagusia: 165 «ladrones y sinvergüenzas» y menos afluencia que en 2024
  3. 3

    El lamentable espectáculo de Medvedev tras la metedura de pata de un fotógrafo en el US Open
  4. 4

    A Linaje les quedó grande el escenario de Abandoibarra
  5. 5 Vandalizan la fachada del Teatro Arriaga con pintadas
  6. 6

    ¿Qué requisitos hay que cumplir para formar parte de una comparsa?
  7. 7

    Las obras que obligan a cerrar una docena de comercios del centro de Bilbao
  8. 8

    La Diputación se abre a ofrecer incentivos fiscales a las txosnas si asumen el TicketBai
  9. 9 El sitio de Bilbao de toda la vida donde disfrutar de unos buenos ibéricos y mariscos
  10. 10

    El escenario de los conciertos, otra vez la nota discordante

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Robo masivo en La Vuelta al Visma: con las bicicletas justas para salir en la tercera etapa

Robo masivo en La Vuelta al Visma: con las bicicletas justas para salir en la tercera etapa