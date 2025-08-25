Robo masivo en La Vuelta al Visma: con las bicicletas justas para salir en la tercera etapa Los ladrones asaltaron el camión del equipo posiblemente con un pico. «Nuestros mecánicos están trabajando arduamente para asegurar que el equipo esté preparado», aseguran

Iván Benito Lunes, 25 de agosto 2025, 10:50 | Actualizado 11:09h. Comenta Compartir

Las malas noticias se agolpan en el entorno del Visma antes de tomar la salida de la tercera etapa de La Vuelta. Lo hacen con Jonas Vingegaard como líder de la carrera, pero con una baja en el equipo, Axel Zingle, y el sobresalto de haber sufrido un robo masivo. El conjunto neerlandés ha visto como su camión ha sido asaltado de madrugada y los ladrones se han llevado varias bicicletas, valoradas en más de 12.000 euros cada una.

Last night, our mechanics’ truck was broken into and several bikes were stolen. Our mechanics are working hard to ensure that the team is fully prepared for the third stage. The police have launched an investigation into the incident. pic.twitter.com/8RiNvAUAvj — Team Visma | Lease a Bike (@vismaleaseabike) August 25, 2025

«Nuestros mecánicos están trabajando arduamente para asegurar que el equipo esté completamente preparado», afirma el equipo. También que la Policía ya ha abierto una investigación sobre el caso y espera recuperar todo el material sustraído. Al parecer, los cacos asaltaron el vehículo con un pico. El Movistar y el Lidl-Trek comparten hotel con el Visma en Italia, pero confirman que no han tenido que lamentar pérdidas.

El percance recuerda a un episodio cercano. El Cofidis sufrió un robo similar en el Tour de Francia y se quedaron sin once bicicletas, aunque poco después pudieron recuperar todo el material.

A la larga, la peor noticia para Vingegaard parece el abandono de uno de sus compañeros. La caída masiva en la que se vieron ayer involucrados seis corredores del Visma, entre ellos el danés, que luego ganó la etapa, se ha costado la baja de Axel Zingle, al que se le salió el hombro. Tampoco tomará la salida Jorge Arcas, del Movistar. El aragonés padece fuertes dolores en la cadera tras la citada montonera. Ambos se unen a Guillaume Martin, que ayer no pudo acabar la etapa por un accidente previo cuando empezó a llover.