E. C.

La constante mutación del trofeo de La Vuelta

Unipublic vuelve a cambiar el galardón del ganador que llegó a fabricar hasta Ágatha Ruiz de la Prada y reaviva el debate de la identidad y las burlas

Iván Benito

Iván Benito

Lunes, 25 de agosto 2025, 00:21

El palmarés de Roberto Heras y Primoz Roglic tienen las mismas Vueltas a España, cuatro, pero distintos trofeos. El bejarano guarda en su casa galardones ... distintos aunque similares: todos con una base cuadrada a modo de soporte y una especie de disco grabado y transparente. Los laureles que ostenta el esloveno son como platos grandes. Simulan una rueda de bicicleta con los nombres de los ganadores anteriores formando los radios. Se estrenó en 2013, en La Vuelta de Horner, y se fue sofisticando con los años hasta ser sustituido en esta edición, cuando la carrera cumple 90 años.

