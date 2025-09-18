El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Logo Patrocinio
Imagen de una escena de 'Presunto culpable' rodada en Mundaka. Maika Salguero

La serie rodada en un pueblo vizcaíno de 1.800 habitantes que arrasa en Netflix siete años después de su estreno

'Presunto culpable', protagonizada por Miguel Ángel Muñoz, es una de las más vistas de la plataforma

Silvia Osorio

Silvia Osorio

Jueves, 18 de septiembre 2025, 10:48

El número de rodajes de películas o series en Bizkaia se ha disparado en los últimos dos años. Las grabaciones se suceden en lugares emblemáticos, o no tanto, al calor de una batería de incentivos fiscales establecidos por la Diputación Foral de Bizkaia desde 2023 que no tienen comparación en Europa. Una situación que está atrayendo a las grandes productoras.

Este 'boom', sin embargo, comenzó tiempo antes. Y ahora una serie rodada en el territorio y estrenada en 2018 se ha convertido en una de las más vistas de Netflix este mes. Se trata de 'Presunto culpable', que tiene como escenario principal a Mundaka.

En la localidad vizcaína, conocida por el encanto de su puerto pesquero y su famosa ola izquierda, se desarrolla la trama de suspense protagonizada por Miguel Ángel Muñoz. El conocido actor da vida a Jon Aristegui, a quien se acusa de la desaparición de su novia Anne, interpretada por Alejandra Onieva. La serie se emitió en Antena 3 en abierto hace siete años. Ahora, tanto Netflix como Prime Video, la han rescatado y está cosechando más éxito que en su primera vida. Además del misterio por descubrir qué le ocurrió a la joven, destacan las imágenes de los escenarios en los que se rodó el thriller.

El puerto de Mundaka

Gran parte de la ficción transcurre en Mundaka, una conocida localidad de apenas 1.800 habitantes que en verano ve aumentada su población por el desembarco de veraneantes y turistas. Es uno de los pueblos con más encanto de la cornisa cantábrica. Su puerto, muy animado y pintoresco con sus coloridas casas de pescadores, la Ermita de Santa Clara o el mirador de la Atalaya son algunas de las localizaciones que aparecen en la cinta. Pero también aparecen escenarios de otras localidades de Urdaibai. En varios capítulos aparece San Juan de Gaztelugatze, Bermeo, el Faro de Matxitxako o las playas de Laida y Laga.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El respeto de Zubimendi a San Mamés que caló en el vestuario del Arsenal
  2. 2

    Un fondo inversor levantará un hotel en Mazarredo y obligará a desalojar 240 oficinas
  3. 3

    Manex Lozano, el delantero que brilló en la Youth League y llama a la puerta del Athletic
  4. 4 El conmovedor mensaje de Bárbara Goenaga a Borja Sémper en su lucha contra el cáncer: «Aunque se vea raro, es el chico más guapo»
  5. 5 Euskal Selekzioa-Palestina, amistoso en San Mamés «contra el genocidio» en Gaza
  6. 6

    Obligan a un policía de Bilbao a volver a trabajar con la jefa a la que denunció por acoso laboral
  7. 7

    Descubren en Gamiz-Fika una cueva artificial prehistórica decorada con arte rupestre
  8. 8

    ¿Está a punto de colapsar la corriente marina de la que depende el clima en Europa?
  9. 9 Ola de calor para despedir el verano... Y el otoño llegará de golpe el domingo
  10. 10

    Bilbao cambia terraplén baldío por chalé para demoler

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo La serie rodada en un pueblo vizcaíno de 1.800 habitantes que arrasa en Netflix siete años después de su estreno

La serie rodada en un pueblo vizcaíno de 1.800 habitantes que arrasa en Netflix siete años después de su estreno