La serie rodada en un pueblo vizcaíno de 1.800 habitantes que arrasa en Netflix siete años después de su estreno 'Presunto culpable', protagonizada por Miguel Ángel Muñoz, es una de las más vistas de la plataforma

Silvia Osorio Jueves, 18 de septiembre 2025, 10:48

El número de rodajes de películas o series en Bizkaia se ha disparado en los últimos dos años. Las grabaciones se suceden en lugares emblemáticos, o no tanto, al calor de una batería de incentivos fiscales establecidos por la Diputación Foral de Bizkaia desde 2023 que no tienen comparación en Europa. Una situación que está atrayendo a las grandes productoras.

Este 'boom', sin embargo, comenzó tiempo antes. Y ahora una serie rodada en el territorio y estrenada en 2018 se ha convertido en una de las más vistas de Netflix este mes. Se trata de 'Presunto culpable', que tiene como escenario principal a Mundaka.

En la localidad vizcaína, conocida por el encanto de su puerto pesquero y su famosa ola izquierda, se desarrolla la trama de suspense protagonizada por Miguel Ángel Muñoz. El conocido actor da vida a Jon Aristegui, a quien se acusa de la desaparición de su novia Anne, interpretada por Alejandra Onieva. La serie se emitió en Antena 3 en abierto hace siete años. Ahora, tanto Netflix como Prime Video, la han rescatado y está cosechando más éxito que en su primera vida. Además del misterio por descubrir qué le ocurrió a la joven, destacan las imágenes de los escenarios en los que se rodó el thriller.

Ampliar El puerto de Mundaka

Gran parte de la ficción transcurre en Mundaka, una conocida localidad de apenas 1.800 habitantes que en verano ve aumentada su población por el desembarco de veraneantes y turistas. Es uno de los pueblos con más encanto de la cornisa cantábrica. Su puerto, muy animado y pintoresco con sus coloridas casas de pescadores, la Ermita de Santa Clara o el mirador de la Atalaya son algunas de las localizaciones que aparecen en la cinta. Pero también aparecen escenarios de otras localidades de Urdaibai. En varios capítulos aparece San Juan de Gaztelugatze, Bermeo, el Faro de Matxitxako o las playas de Laida y Laga.