El drama de ser un militar gay en 1990

'Reclutas', en inglés 'Boots', llega esta semana a Netflix como una interesante propuesta para aquellos en busca de una tragicomedia-irreverente y conmovedora- sobre ... el crecimiento personal en un entorno inesperado. La producción se compone de 8 episodios, inspirados en las memorias de 'The Pink Marine' de Greg Cope White, exsargento del Cuerpo de Marines que se alistó al ejército en 1979... mientras ocultaba su sexualidad. Es la serie que puede marcar la temporada y coger el testigo de 'Adolescencia', que ha arrasado en premios y que conquistó a la audiencia en esta misma plataforma.

Narra la historia de Cameron Cope (Miles Heizer, al que se recuerda por 'Por trece razones'), un adolescente gay víctima de acoso escolar que, por ejemplo, el día de su graduación, antes de la ceremonia, acaba con la cabeza metida en el retrete, obligado por sus compañeros. El joven vive en un hogar caótico con su madre narcisista (Vera Farmiga), que apenas le presta atención. Así que, cuando su mejor amigo, Ray (Liam Oh), le informa de que se alistará en los Marines, él decide acompañarle. Siente la necesidad de pasar página, de fortalecerse, incluso si la homosexualidad está prohibida en el ejército.

Pronto se dará cuenta del error. «Me imaginé un campamento de verano, metidos en el barro», llega a confesar. La trama explora cómo estos dos amigos se enfrentan al brutal campo de entrenamiento militar, donde deben evitar minas terrestres -literales y también metafóricas- mientras descubren vínculos inesperados con su pelotón.

Hacia la madurez

El guionista Andy Parker, que ya había escrito la apreciable serie juvenil 'Grand Army' también en Netflix, adapta la novela de Greg Cope White con una habilidad extraordinaria para encontrar el tono. 'Reclutas' es una rareza. Se puede catalogar como una comedia sobre el crecimiento personal de un adolescente hacia la madurez. Tiene incluso un punto gamberro, con las singulares competiciones entre reclutas o misiones para robar el papel higiénico a una unidad rival. También es un drama de dureza sorprendente, al combinar situaciones de humor con unas amenazas de violencia de consecuencias tan imprevistas como impactantes. Y, encima de este equilibrio, se le une una búsqueda de la empatía y la ternura.

La serie usa algunos recursos, como una suerte de «ángel» que sigue a Cameron a cada paso, un otro yo con el que habla en voz alta y que le cuestiona muchas de sus decisiones. Hay varios flashbacks que permiten conocer más a varios personajes a lo largo de los episodios y así entender sus personalidades. Y una subtrama paralela secundaria que sigue a la particular madre del protagonista en sus esfuerzos por entender qué fue de la vida de su hijo y por qué hizo lo que hizo. La serie no se mete seriamente en el conflictivo tema del género en los militares -la mirada sobre los marines es crítica pero respetuosa-, pero al menos presenta el conflicto en una serie de tonos grises.

'Reclutas' combina humor simple y por momentos un tanto ramplón -hay una competencia de ver quién caga el 'zurullo' más grande- con desafíos físicos que a Cameron y a algunos otros les cuesta atravesar. Hay peleas, traiciones, aventuras nocturnas y una tensión sexual que empieza a aparecer entre el protagonista y uno de sus colegas.