El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Logo Patrocinio
Los actores Blake Burt y Miles Heizer, en una escena de 'Reclutas'. E. C.

El drama de ser un militar gay en 1990

La norteamericana 'Reclutas', inspirada en el libro 'The Pink Marine', se perfila ya como una de las series revelación de la temporada

T. Nieva

Viernes, 10 de octubre 2025, 19:23

Comenta

'Reclutas', en inglés 'Boots', llega esta semana a Netflix como una interesante propuesta para aquellos en busca de una tragicomedia-irreverente y conmovedora- sobre ... el crecimiento personal en un entorno inesperado. La producción se compone de 8 episodios, inspirados en las memorias de 'The Pink Marine' de Greg Cope White, exsargento del Cuerpo de Marines que se alistó al ejército en 1979... mientras ocultaba su sexualidad. Es la serie que puede marcar la temporada y coger el testigo de 'Adolescencia', que ha arrasado en premios y que conquistó a la audiencia en esta misma plataforma.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    De ser el Adidas vasco a pasar a concurso de acreedores: las razones detrás de la caída del grupo Ternua
  2. 2 El exjugador del Athletic que se ha convertido en banquero privado
  3. 3

    Trump: «Quizás deberíamos expulsar a España de la OTAN»
  4. 4

    «Mientras unos me agarraban y se reían, otros me rajaban con un cúter»
  5. 5 La confesión de Unai Simón: «Me da ardor de estómago jugar con la camiseta rosa o morada en los partidos de Champions en San Mamés»
  6. 6 United confirma su vuelo Bilbao-Nueva York en 2026 pero le pone competencia
  7. 7

    Desalojan a 60 okupas de una nave de Zorrozaurre tras inundarse el edificio
  8. 8

    La vasca Sapa coloca su tecnología en el ejército de EE UU con un acuerdo histórico de 5.000 millones
  9. 9

    La opositora venezolana María Corina Machado gana el Nobel de la Paz que quería Trump
  10. 10

    15.000 familias vascas se beneficiarán de las nuevas ayudas para el cuidado de hijos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El drama de ser un militar gay en 1990

El drama de ser un militar gay en 1990