La cruda realidad para Broncano: Motos le endosa un 16-0 en un mes

La temporada televisiva ha arrancado como terminó la anterior, con un claro vencedor en el duelo estrella de las audiencias. 'El Hormiguero' de Pablo Motos es el programa de entretenimiento más visto de la televisión y lo es con mucha diferencia. Su rival, David Broncano, lleva sin ganarle desde el 19 de marzo. Una victoria contra Motos en cinco meses a pesar de que hace un año parecía que 'La Revuelta', recién estrenada, estaba llamada a destronar a 'El Hormiguero'. Pero, nada que ver. El arranque de esta temporada vuelve a mostrar un marcador abultado en el duelo entre ambos presentadores: 16-0 para Pablo Motos.

Tanto Motos como Broncano hacen televisiones diferentes. Dos formas distintas de entretener al espectador y ambas bajo la sombra de la ideología política. Si del primero dicen que tiene un sesgo conservador, al segundo le acusaron de llegar a la televisión pública de la mano del Gobierno de Pedro Sánchez. De ahí que su batalla vaya más allá del porcentaje de 'share' diario registrado en los audímetros.

Los primeros 16 programas de la presente temporada demuestran que a día de hoy no hay duelo televisivo. 'El Hormiguero' acumula en este primer mes un 15,1% de cuota de pantalla y 1.754.000 espectadores de media. 'La Revuelta', en cambio, registra un 12,9% de 'share' y una media de 1.496.000 espectadores. Datos positivos para el espacio de TVE, que es el más visto de la cadena, pero insuficientes para hacer frente a 'El Hormiguero'. Mejoran los meses de mayo (9,9%) y junio (10,7%), donde el programa se desplomó en las audiencias pero siguen a tres puntos de la competencia.

El espacio de Pablo Motos es, probablemente, el más consolidado de toda la parrilla televisiva. Afronta este año su vigésima temporada y lo hace con un público fiel que, pese al paso de los años, no cambia de canal. Los datos de 'El Hormiguero' son impresionantes. Cuenta con más de dos millones de espectadores de media cada temporada desde hace catorce años y una cuota de pantalla que ronda el 15% en la última década. Cifras a las que ni siquiera 'La Revuelta' se ha aproximado en su temporada de estreno, donde registró un 'share' del 13,5% y una media de 1,6 millones de espectadores.

La diferencia entre ambos en este inicio de curso mantiene la tendencia de lo visto hasta ahora. El mejor dato de 'La Revuelta' llegó el 8 de septiembre, día de su estreno, con 1,8 millones de espectadores de media y un 16,1% de cuota de pantalla. A partir de ahí, la pérdida de espectadores ha sido una constante y el programa ha vuelto al 12% de media que registraba a finales de la pasada temporada. En cambio, las hormigas de Pablo Motos no han sufrido un bajón tan severo.

Pero la batalla entre 'La Revuelta' y 'El Hormiguero' comenzó hace un año de una forma bien distinta. Con programas que superaban los dos millones de espectadores de media, cuotas de pantalla por encima del 15%... Broncano parecía capaz de destronar a Pablo Motos hasta que llegó el 21 de noviembre y 'La Revuelta' emitió doce minutos de la berrea de un ciervo porque no tenían permiso para emitir la entrevista que habían grabado con el campeón mundial de Moto GP, Jorge Martín.

Aquella noche, Broncano dejó las bromas sobre la competencia y mandó un mensaje directo a Pablo Motos y su productora -7 y acción-, a los que acusó de vetar a invitados. Días después, Martín concedió su primera entrevista como campeón del mundo en 'El Hormiguero'. Lo que sucedió fue un fallo de comunicación con la agencia de representación de Martín. El piloto sí había grabado la entrevista con 'La Revuelta' pero no podía emitirse hasta que Martín ofreciese su primera entrevista en un programa de Atresmedia, quien había adquirido los derechos televisivos para retransmitir algunas de las carreras del mundial de Moto GP. Al parecer, esta era una de las cláusulas del contrato.

Desde entonces, los espectadores dieron la espalda a Broncano. Décima a décima, punto a punto, la distancia entre 'El Hormiguero' y 'La Revuelta' fue a más hasta llegar a la actual situación, donde todo apunta a que el ya no tan novedoso programa de Broncano parece haber tocado techo.