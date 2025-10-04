El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Los autores traducen los dramas interiores de los personajes y los espacios que habitan, logrando un ritmo particular. M. Rabagliati
Vivir en identidades trastocadas

Lucas y Arthur Harari narran el destino de personajes heridos por haber sufrido una metamorfosis

Juan Manuel Díaz de Guereñu

Sábado, 4 de octubre 2025, 00:07

Los hermanos Harari se arriesgan a colaborar en la creación de un cómic: 'El caso David Zimmerman', que edita en español Astiberri. La participación conjunta ... de varios artistas en una tarea creativa es una eventualidad imprevisible, pero los Harari, dos contadores de historias, parecían llamados a ensayarla. El menor, Lucas (París, 1990), cursó estudios de Arquitectura y ha trabajado como ilustrador en prensa. Ya había publicado dos obras en viñetas antes de proponer a su hermano esta historia, que acabaron por escribir entre los dos y que él mismo dibujó. Arthur Harari (París, 1981), el hermano mayor, tras estudiar Cinematografía, firmó dos largometrajes como único autor. Emprendió luego una colaboración como guionista con la cineasta Justine Triet, que fructificó en dos películas, la segunda de las cuales, 'Anatomía de una caída', ganó la Palma de Oro de Cannes en 2023 y su guion obtuvo el Oscar, el Globo de Oro y el César, entre otros premios.

