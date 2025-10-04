Guillermo Gómez Muñoz Sábado, 4 de octubre 2025, 00:06 Comenta Compartir

Si Juan Luis Guerra compusiera hoy su famoso merengue, quizás no buscara visa para un sueño. Los sueños cotizan bajo en los mercados de futuros. ... Su canción hoy «buscaría puntos para una visa». Estas «visas» o «visados», omnipresentes en los titulares de la semana, son un derivado del verbo francés 'viser' (apuntar o mirar), derivado a su vez del latín, 'visus' (visto). Este último se obtiene del verbo 'videre' (ver). Ya en latín se utilizaba la expresión 'charta visa' para aludir a un papel o documento que ya había sido visto, revisado y aprobado. Este es el sentido que ha heredado el sustantivo castellano «visado», que, según la RAE, se refiere al «documento validado por la autoridad, especialmente el que permite la entrada o la estancia en un país», o el verbo «visar», que significa «dar validez a un pasaporte u otro documento».

Entre el sueño y la pesadilla media una raquítica línea roja. En sus lindes, no sé qué asusta más: la extrema derecha, con su xenofobia desacomplejada en todo lo que atañe a inmigración; o la derecha moderada, con su racismo maquillado de un pragmatismo económico que solo aceptaría inmigración que quiera «trabajar en los sectores donde hay falta de mano de obra». Como en los campos de algodón sureños, pero sin esclavos. Estos vienen porque quieren. Buscando visa para un sueño, aunque sea por puntos.

Temas

RAE Real Academia Española