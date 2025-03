La Sala BBK acoge el estreno del montaje inclusivo 'Cinco golondrinas'

«¿Por qué contentarnos con vivir a rastras cuando sentimos el anhelo de volar?». Era el mantra de Helen Keller, una mujer ciega y sorda ... que no solo sabía hablar, leer y escribir, sino que obtuvo una licenciatura en Humanidades en la Universidad de Radcliffe (la división femenina de Harvard). Ese anhelo de superar límites, al margen de lo que se diga, piense o aconseje, es algo común al género humano. De eso trata la nueva producción de la Joven Compañía de Pabellón 6, que se estrena este fin de semana en la Sala BBK. Se titula 'Cinco golondrinas' y lleva la impronta de la dramaturga y directora Rakel Rodríguez Ruiz (Granada, 1977), graduada en Pedagogía, técnica superior en interpretación de signos y guía para personas sordociegas. Es una artista, radicada en Bilbao desde hace más de 20 años, que domina la comunicación en todas sus vertientes.

El montaje de 'Cinco golondrinas' no incluye supratítulos ni audiodescripción, ni soportes de apoyo visual y tampoco hay nadie en una esquina que esté traduciendo simultáneamente al lenguaje de signos lo que sucede en escena. «Es obra que aborda temas universales. No está dirigida a un público específico. Todo el mundo entiende lo que es el amor, el desarraigo, la pérdida, el cuidado de los demás...», recalcaba este martes Rodríguez Ruiz en la presentación del proyecto, rodeada por el elenco que representará la obra. Son cinco, igual que las golondrinas del título y los sentidos que nos ayudan a percibir la realidad. Hay quienes tienen todos y no gozan de ninguno, mientras que otros tienen menos y comprenden mejor lo que les rodea.

«Hablamos también de la resiliencia, del ir y venir constante, que nos lleva a estar en camino permanentemente. La migración es otra realidad que, en mayor o menor medida, nos afecta a todos». Como fuente de inspiración ha recurrido a ideas y textos de escritores y artistas con alguna discapacidad como Helen Keller (sordociega), Jorge Luis Borges (ciego), Emmanuelle Laborit (sorda) y Christy Brown (parálisis cerebral). Ninguno de ellos se quedó en la casilla de salida «y eso es algo que define la vida misma». Todo el mundo despliega las alas como puede y vuela hasta donde le llegan las fuerzas. Pero siempre hay un obstáculo o resistencia. Tiene que haberlo para avanzar. Lo mismo le sucede a las aves. Sin la resistencia del aire, no podrían volar.

Una forma de vida

La trama de 'Cinco golondrinas' tiene mucho ritmo, con 'signodanza', la forma de expresión acuñada por Rodríguez Ruiz que concilia distintos estilos de danza con el lenguaje de signos, sin descartar la poesía y el teatro. «Todo es imposible hasta que alguien lo hace por primera vez», recuerda Rodríguez Ruiz, que entre otras actividades, lidera la compañía Arymux, especializada en montajes inclusivos y accesibles. Se trata de algo más que un enfoque o una nueva corriente artística. Para ella es una forma de vida y a estas alturas ha conseguido enrolara en sus proyectos a artistas tan dispares como Coque Malla, Iñaki Uranga, Mr. Kilombo y... Yoko Ono. Se ha hecho merecedora del Premio a la Creación Cultural de la Fundación Ramón Rubial y del Ametsa a la Innovación en las Artes Escénicas, sin que el éxito la haya llevado a dormirse en los laureles.

La puesta en marcha de 'Cinco golondrinas', con iluminación de Edu Berja y vestuario de Betitxe Saitua, le ha costado nueve meses y confiesa que espera con impaciencia «el parto de este fin de semana». Le puede la ilusión pero está tranquila porque ha dispuesto de «un equipo de primera». El elenco fue seleccionado entre más de 100 jóvenes y, como recuerda con orgullo Ramón Barea, promotor y alma de Pabellón 6, «todos ellos tenían de entrada un nivel muy bueno, no en vano vienen de centros como RESAD (Real Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid), Antzerti, la Escuela de Arte Dramático Miguel Delibes...». La Joven Compañía, que nació en el seno del espacio de Zorrozaurre hace 10 años, ha protagonizado ya nueve montajes, «y en algunos casos se trataba del primer contrato profesional de los artistas».

Todos los intérpretes han trabajado a fondo la 'signodanza', se han relacionado con personas con alguna discapacidad y en última instancia han enriquecido su paleta expresiva. Son tres vizcaínos, una guipuzcoana y una vallisoletana: Markel Urrestarazu, Nerea Sanz, Aritz Castillo, Nora Urdanpilleta y Pino de Pablos. La oportunidad que les brinda 'Cinco golondrinas' permitirá actuar no solo dos días en la Sala BBK, sino también, añade Barea, «otros 12 en Pabellón 6 y habrá cuatro matinales, por lo que de repente van a salir al mundo con 20 funciones a sus espaldas, lo cual es un aprendizaje maravilloso».