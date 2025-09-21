Pabellón 6 echará el telón el 5 de octubre para ser demolido y reconstruido El espacio teatral de Zorrozaurre se despide el primer domingo de octubre con una función matinal de '¡Ay, Carmela!' y una comida popular, antes de mudarse al nuevo pabellón

La vida de un teatro cabe en muchos escenarios. En el murmullo de los ensayos, en la complicidad con el público, en los recuerdos que se quedan grabados en los muros. Por eso, Ramón Barea piensa llevarse un trozo de pared cuando demuelan Pabellón 6.

El lugar que ocupa necesita una reforma que, tras comprobar lo debilitado que está su estado, finalmente se convertirá en una reedificación completa: «Calculamos que las obras finalizarán para finales de 2026, a ver si para navidades tenemos ese regalo», apunta Barea, su director y promotor. El viejo pabellón industrial donde nació la sala en 2011 —con Mariví Bilbao como madrina del corte de cinta en plena Aste Nagusia— no puede garantizar ya la seguridad necesaria. Dos semanas después de bajar el telón, el inmueble será derribado como parte de la reordenación urbanística de Zorrotzaurre.

Sin embargo, el futuro de la iniciativa está asegurado. Al lado del actual espacio se levantará un nuevo edificio de Pabellón 6, con una inversión de más de 4 millones de euros del Ayuntamiento de Bilbao. La nueva sede será unos 500 metros cuadrados más grande, gracias a un anexo en forma de L que tendrá el edificio. Además, tendrá 48 localidades más para su sala de teatro. Paralelamente, Garabia, otra nave próxima ya rehabilitada y que sirve como sede de la Compañía Joven, acogerá parte de la programación durante la transición.

La mudanza se hará «al día siguiente de la última función o dentro de dos», adelanta Barea. Y aunque el telón caiga sobre el actual pabellón, no lo hará sobre el proyecto cultural: «El nuevo Pabellón 6 abrirá con una obra de la Compañía Joven. No puedo decir más, pero va a ser un estreno ilusionante».

El último baile

El último aplauso del actual Pabellón 6 llegará el domingo 5 de octubre a las 12 del mediodía, con una función matinal de '¡Ay, Carmela!', obra de José Sanchis Sinisterra protagonizada por Olatz Ganboa y Diego Pérez. No es un título elegido al azar, la producción fue distinguida en 2019 con el Premio Ercilla a la mejor producción vasca, y se ha convertido en una de las más significativas de la trayectoria de Pabellón 6. «Vamos a cerrar con '¡Ay, Carmela!' porque es una obra que nos ha marcado mucho», subraya Ramón Barea.

Antes de ese cierre, aún quedan varias oportunidades de disfrutar de la obra. El viernes 26 y sábado 27 a las 19:30, el domingo 28 a las 19:00, y el fin de semana siguiente, con funciones el viernes 3 y el sábado 4 a las 19:30. Pero el verdadero adiós será la matinal del día 5 a las 12.00 horas, cuando, tras la representación, se celebrará una comida popular en la que se darán cita público, socios y los fundadores del espacio. Una manera de despedirse colectivamente de la nave antes de ser demolida y que ha albergado durante más de una década teatro, creación y comunidad. «Me da mucha pena pero también estamos ilusionados por esta nueva etapa», reconoce Barea.

Pabellón 6 nunca ha sido un teatro convencional. Su esencia ha estado en convertir una antigua nave industrial de Zorrozaurre en un espacio vivo, abierto a la investigación escénica, a la producción propia, a la formación y al encuentro entre artistas y espectadores. Desde allí se impulsaron proyectos como la Compañía Joven y se estrenaron decenas de espectáculos, con la particularidad de que el propio gremio teatral gestionaba el espacio.