'Mamma Mia' será el musical del verano en el Teatro Arriaga

E. C. Miércoles, 26 de marzo 2025, 11:41 Comenta Compartir

'Mamma Mia!' será el musical del verano en el Arriaga. Desde el jueves 14 de agosto hasta el domingo 21 de septiembre, el teatro bilbaíno acogerá este espectáculo con música del grupo sueco ABBA, en un montaje distinto al que ha recalado otras veces en Bilbao.

La producción que ocupará la cartelera del Teatro Arriaga durante más de cinco semanas, incluyendo Aste Nagusia, es la misma que «ha cautivado a más de 800.000 espectadores en tres temporadas de éxito en la Gran Vía de Madrid, donde cada día es una auténtica fiesta», detallan fuentes del teatro. El show está basado en los 23 grandes éxitos de ABBA, canciones inmortales que van desde 'Dancing Queen' o 'Gimme Gimme Gimme', hasta 'Chiquitita' y 'The Winner Takes It All', entre otros. «Es la comedia musical con la que nadie puede evitar cantar, bailar y emocionarse. Además, su historia es todo un homenaje a las madres y a sus hijas, al amor y a los viejos amigos. Esto lo convierte en un musical para todo tipo de edades y público, para disfrutarlo en pareja, en grupos de amigos o en familia», añaden las miismas fuentes.

Ampliar

Este espectáculo es una producción de ATG Entertainment, grupo al que se ha unido SOM Produce, responsable de otros musicales que han triunfado en el Teatro Arriaga como Priscilla Reina del Desierto, West Side Story o Chicago, entre otros. Tambilén ha obtenido varios reconocimientos, como el galardón a la Mejor Coreografía en los Premios Teatro Musical.

Las entradas se pondrán a la venta al público hoy, miércoles 26 de marzo, a las 17:00 horas en los habituales canales de venta: en la web www.teatroarriaga.eus o en las taquillas del teatro en horario de venta anticipada. Los precios fijados para este musical van desde los 30 hasta los 69 euros, con diferentes opciones según días y descuentos.

.

Temas

Teatro Arriaga