El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Logo Patrocinio
Fernando Pérez y Sonia Cámara Pereña. E. C.

Fernando Pérez, exdirector de Azkuna Zentroa, renuncia a gestionar el Teatro Barakaldo

El Ayuntamiento ha elegido en su lugar la segunda candidatura mejor situada, que corresponde a Sonia Cámara Pereña, dinamizadora cultural del consistorio y directora del Festival Internacional de Clown y Payasos de Arrigorriaga

Isabel Urrutia Cabrera

Isabel Urrutia Cabrera

Jueves, 28 de agosto 2025, 13:11

Fernando Pérez (Sestao, 1967) encadena ya dos renuncias. Tras dimitir como director de Azkuna Zentroa en diciembre de 2024, por desacuerdos sobre la visión futura ... del centro cultural y diferencias en el modelo de gestión, esta semana ha decidido no aceptar el cargo de máximo responsable del Teatro Barakaldo. Había ganado con amplitud el concurso para ocupar el puesto y se desconocen las razones de su desistimiento. El Ayuntamiento de la villa fabril ha anunciado la renuncia de Pérez al tiempo que confirma el nombramiento de la segunda candidata mejor posicionada. Se trata de Sonia Cámara Pereña (1976), dinamizadora cultural del Ayuntamiento de Arrigorriaga y directora del Festival Internacional de Clown y Payasos que organiza el consistorio.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Sorprenden a un ladrón abusando sexualmente de un poni
  2. 2 Estos serán los cortes de tráfico en Bilbao por la etapa de La Vuelta
  3. 3 La chica de La Manducateca abre un bar de vinos en Bilbao con la ayuda económica de su clientela
  4. 4 Muere a los 79 años Eusebio Poncela, el actor que mejor encarnó la transgresión
  5. 5 Estos son los posibles rivales del Athletic en la liguilla de la Champions
  6. 6 Muere a los 51 años el exciclista Peio Arreitunandia
  7. 7

    Piden más de 7 años de cárcel a unos padres vascos por intento de asesinato de su bebé de dos meses
  8. 8 Una protesta propalestina frena al Israel en la crono por equipos de La Vuelta
  9. 9

    Alemania aprueba el nuevo servicio militar voluntario ante la amenaza de Rusia
  10. 10 Abren la cápsula del tiempo que Lady Di enterró en 1991: este es su contenido

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Fernando Pérez, exdirector de Azkuna Zentroa, renuncia a gestionar el Teatro Barakaldo

Fernando Pérez, exdirector de Azkuna Zentroa, renuncia a gestionar el Teatro Barakaldo