Fernando Pérez, exdirector de Azkuna Zentroa, renuncia a gestionar el Teatro Barakaldo

Fernando Pérez (Sestao, 1967) encadena ya dos renuncias. Tras dimitir como director de Azkuna Zentroa en diciembre de 2024, por desacuerdos sobre la visión futura ... del centro cultural y diferencias en el modelo de gestión, esta semana ha decidido no aceptar el cargo de máximo responsable del Teatro Barakaldo. Había ganado con amplitud el concurso para ocupar el puesto y se desconocen las razones de su desistimiento. El Ayuntamiento de la villa fabril ha anunciado la renuncia de Pérez al tiempo que confirma el nombramiento de la segunda candidata mejor posicionada. Se trata de Sonia Cámara Pereña (1976), dinamizadora cultural del Ayuntamiento de Arrigorriaga y directora del Festival Internacional de Clown y Payasos que organiza el consistorio.

Cámara Pereña es diplomada en Educación Infantil por la Universidad del País Vasco, graduada en Psicopedagogía por la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) y cuenta con másteres en Dificultades de Aprendizaje y en Acoso Escolar y Mediación. También domina el lengua de signos y tiene amplios conocimientos en tecnologías de la información y la comunicación (TIC) aplicadas a los procesos de enseñanza-aprendizaje. Ha participado en iniciativas como 'Gertu Kultura Bizkaia', un programa sociocultural que facilita el acceso a la cultura a personas en situación de vulnerabilidad. En el concurso de acceso a la dirección del Teatro Barakaldo había conseguido 112,41 puntos frente a los 167,97 de Fernando Pérez, licenciado en Filología Vasca con una dilatada trayectoria al frente de la dirección de cultura del Gobierno de Navarra, la presidencia del patronato del Centro de Arte Contemporáneo Huarte y la secretaría del patronato de la Fundación Museo Jorge Oteiza.

El proceso de designación que en última instancia depende de la alcaldesa, Amaia del Campo (PNV), comenzó en marzo pero el puesto se encuentra vacante desde noviembre del año pasado. El cargo de director del Teatro Barakaldo cuenta con un salario bruto de 76.457,40 euros al año. El sustituto será la cuarta persona en dirigir el centro municipal de artes escénicas en sus 25 años de historia.