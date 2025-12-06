El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La Lotería Nacional de hoy sábado: comprobar resultados del 6 de diciembre
Cientos de visitantes visitan el Guggenheim tras la muerte de su gran artífice.

«No sabíamos nada, ha sido una coincidencia visitar hoy el Guggenheim»

El fallecimiento Frank Gerhy sorprende a turistas de todo el mundo que visitan la capital vizcaína

Juncal Munduate

Juncal Munduate

Sábado, 6 de diciembre 2025, 17:01

Cientos de visitantes merodean este sábado por los alrededores del Museo Guggenheim Bilbao. Algunos, todavía ajenos a la noticia del fallecimiento de Frank Gehry, el ... arquitecto que dio forma al icono de titanio que se alza ante ellos, aprovechan para contemplar durante unos minutos las relucientes placas metálicas y hacerse alguna fotografía antes de entrar. A otros, la noticia le ha alcanzado desprevenidos. Es el caso de Elena y Lorenzo, una pareja italiana de Milán que ha venido a pasar el fin de semana a la ciudad. «No teníamos ni idea. Le conocíamos de oídas porque habíamos planeado visitar el museo y nos llamaba mucho la atención el exterior», comentan nada más salir.

