El emocionante discurso de Jesús Vidal y la gracia de Maxìm Huerta

Ha sido, sin duda, uno de los momentos más emocionantes y sobrecogedores de la noche. Jesús Vidal salía por segunda vez al escenario del Palacio de Congresos y Exposiciones (Fibes) de Sevilla pero esta vez no lo hacía para entregar un premio, lo hacía para recoger el Goya al mejor actor revelación por su papel de Marín en 'Campeones'. Visiblemente emocionado, Vidal aseguraba que al verse galardonado le habían venido tres palabras a la cabeza: «Inclusión, diversidad y visibilidad».

El actor, que tiene una discapacidad visual aunque en el filme de Fesser se ha puesto en la piel de una persona con discapacidad intelectual, realizaba entonces uno de los discursos más largos de la gala y bromeaba con los académicos al asegurar que «no saben lo que han hecho distinguiendo a un actor con discapacidad». Aplaudido a rabiar por los presentes, decía Vidal que fue un reto interpretar a un personaje como Marín puesto que el venía del mundo del teatro. «El cine me ha enamorado y espero que este idilio siga muchos años más», decía al respecto.

Vidal compartía con sus compañeros de película el premio -«Sin vuestra frescura, espontaneidad y talento esto no hubiera sido posible», ha señalado-, pero reservaba la mejor y más emocionante de sus dedicatorias a sus padres. «A mí me gustaría tener un hijo como yo por tener unos padres como vosotros», concluía provocando las lágrimas de parte de la platea. Por cierto, la gala respetó sus palabras y, a pesar de que se pasó del tiempo en sus agradecimientos, no puso la fanfarria de rigor para que abandonara el escenario.

Pero el discurso de Vidal no ha sido el único momento emocionante de la noche. Rosalía ya había avisado de que su actuación iba a ser «personal y arriesgada». Y vaya si lo fue. La cantante catalana sorprendió a todos con la reinterpretación de un clásico de Los Chunguitos, 'Me quedo contigo'. Y se quedó con todos. Acompañada por el orfeón catalán y por el productor de 'El mal querer', El Guincho, Rosalía cambió el ritmo de la canción original por una cadencia más lenta que le permitió mostrar su enorme registro vocal. La puesta en escena, con Rosalía ataviada con un vestido rojo que destacaba sobre un fondo oscuro con luces rojas, fue espectacular.