Momento de la actuación del pasado 12 de septiembre Jazzfera

Vuelve Jazzfera con nuevas fechas tras agotar entradas en su estreno

El ciclo juvenil de jazz regresará a La Terminal de Zorrozaurre los días 4 de octubre y 8 de noviembre con su fórmula participativa de jam y sesión DJ

Ekaitz Vargas

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 18:26

El pasado 12 de septiembre, La Terminal de Zorrozaurre vivió el nacimiento de Jazzfera, un ciclo ideado por cuatro jóvenes universitarios de entre 18 y ... 21 años que buscan rejuvenecer la escena del jazz en Bilbao con un formato fresco y participativo. Su debut no ha podido ser más prometedor: entradas agotadas, más de una decena de músicos espontáneos subiéndose al escenario y un ambiente vibrante en el que público y artistas compartieron improvisación y complicidad.

