Vuelve Jazzfera con nuevas fechas tras agotar entradas en su estreno
El ciclo juvenil de jazz regresará a La Terminal de Zorrozaurre los días 4 de octubre y 8 de noviembre con su fórmula participativa de jam y sesión DJ
Ekaitz Vargas
Miércoles, 24 de septiembre 2025, 18:26
El pasado 12 de septiembre, La Terminal de Zorrozaurre vivió el nacimiento de Jazzfera, un ciclo ideado por cuatro jóvenes universitarios de entre 18 y ... 21 años que buscan rejuvenecer la escena del jazz en Bilbao con un formato fresco y participativo. Su debut no ha podido ser más prometedor: entradas agotadas, más de una decena de músicos espontáneos subiéndose al escenario y un ambiente vibrante en el que público y artistas compartieron improvisación y complicidad.
Su apuesta era «rejuvenecer la escena de este género en Bilbao a través de una propuesta desenfadada y atractiva», con la que apelaban a un público de su mismo perfil de edad. Y lo han conseguido porque la buena acogida ha llevado a la organización a confirmar ya dos nuevas ediciones, que se celebrarán el sábado 4 de octubre y el 8 de noviembre, de nuevo en La Terminal. Las entradas para la primera cita están a la venta en vivetix.com a un precio de 6 euros más gastos (8 euros en taquilla).
El ciclo mantiene su espíritu «participativo, abierto y experimental». Cualquier asistente que lo desee podrá llevar su instrumento y unirse a la jam simplemente avisando a la llegada. En esta ocasión, la organización avanza que habrá todavía más participantes deseosos de improvisar junto a la joven banda anfitriona. Tras la jam, el colofón lo pondrá de nuevo el DJ Alejandro García, que en la primera edición conquistó al público con una sesión que mezcló house y jazz.
«Ahora sí podemos decir que hemos demostrado que el jazz también atrae a las nuevas generaciones», celebran Xabier Cuesta, Beñat de Barrón, Ángela Duñabeitia y Cristina Albajar, impulsores de Jazzfera. Su objetivo es consolidar un ciclo de periodicidad mensual, en el que tradición e innovación se den la mano y se ofrezca un espacio estable tanto para nuevos músicos jóvenes como para audiencias que, hasta ahora, no se habían planteado que el jazz también podía ser para ellas.
