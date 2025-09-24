Vuelve Jazzfera con nuevas fechas tras agotar entradas en su estreno

El pasado 12 de septiembre, La Terminal de Zorrozaurre vivió el nacimiento de Jazzfera, un ciclo ideado por cuatro jóvenes universitarios de entre 18 y ... 21 años que buscan rejuvenecer la escena del jazz en Bilbao con un formato fresco y participativo. Su debut no ha podido ser más prometedor: entradas agotadas, más de una decena de músicos espontáneos subiéndose al escenario y un ambiente vibrante en el que público y artistas compartieron improvisación y complicidad.

Su apuesta era «rejuvenecer la escena de este género en Bilbao a través de una propuesta desenfadada y atractiva», con la que apelaban a un público de su mismo perfil de edad. Y lo han conseguido porque la buena acogida ha llevado a la organización a confirmar ya dos nuevas ediciones, que se celebrarán el sábado 4 de octubre y el 8 de noviembre, de nuevo en La Terminal. Las entradas para la primera cita están a la venta en vivetix.com a un precio de 6 euros más gastos (8 euros en taquilla).

El ciclo mantiene su espíritu «participativo, abierto y experimental». Cualquier asistente que lo desee podrá llevar su instrumento y unirse a la jam simplemente avisando a la llegada. En esta ocasión, la organización avanza que habrá todavía más participantes deseosos de improvisar junto a la joven banda anfitriona. Tras la jam, el colofón lo pondrá de nuevo el DJ Alejandro García, que en la primera edición conquistó al público con una sesión que mezcló house y jazz.

«Ahora sí podemos decir que hemos demostrado que el jazz también atrae a las nuevas generaciones», celebran Xabier Cuesta, Beñat de Barrón, Ángela Duñabeitia y Cristina Albajar, impulsores de Jazzfera. Su objetivo es consolidar un ciclo de periodicidad mensual, en el que tradición e innovación se den la mano y se ofrezca un espacio estable tanto para nuevos músicos jóvenes como para audiencias que, hasta ahora, no se habían planteado que el jazz también podía ser para ellas.