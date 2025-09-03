El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Markos García (guitarra) y Asier Gutiérrez (trombón). EL CORREO

Nace la jam de jazz Jazzfera, una iniciativa para promocionar esta música entre los jóvenes

La Terminal de Zorrozaurre ofrece el viernes 12 la primera cita de este ciclo mensual impulsado por un grupo de universitarios que quieren revitalizar la escena

Isabel Ibáñez

Isabel Ibáñez

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 13:29

Revitalizar y rejuvenecer la escena jazzística de Bilbao se ha convertido en la cruzada de un grupo de jóvenes universitarios aficionados al género de entre ... 18 y 21 años, que han montado una jam de jazz llamada Jazzfera que quiere convertirse en una cita mensual. La primera será el viernes 12 de este mes a las 19.30 en el escenario de la sala La Terminal de Zorrozaurre. La idea es convertirse en un lugar de encuentros en los que prime «la interacción y la improvisación» y que tienda «puentes entre la tradición del jazz y la experimentación contemporánea». Todo con tal de «acercar este género al público más joven de una forma desenfadada y atractiva», según explican sus responsables.

