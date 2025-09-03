Nace la jam de jazz Jazzfera, una iniciativa para promocionar esta música entre los jóvenes
La Terminal de Zorrozaurre ofrece el viernes 12 la primera cita de este ciclo mensual impulsado por un grupo de universitarios que quieren revitalizar la escena
Miércoles, 3 de septiembre 2025, 13:29
Revitalizar y rejuvenecer la escena jazzística de Bilbao se ha convertido en la cruzada de un grupo de jóvenes universitarios aficionados al género de entre ... 18 y 21 años, que han montado una jam de jazz llamada Jazzfera que quiere convertirse en una cita mensual. La primera será el viernes 12 de este mes a las 19.30 en el escenario de la sala La Terminal de Zorrozaurre. La idea es convertirse en un lugar de encuentros en los que prime «la interacción y la improvisación» y que tienda «puentes entre la tradición del jazz y la experimentación contemporánea». Todo con tal de «acercar este género al público más joven de una forma desenfadada y atractiva», según explican sus responsables.
La velada inaugural comenzará con una jam session de jazz liderada por una banda formada por Asier Gutiérrez (trombón), Mateo Cuevas (bajo), Mikel Apellániz (batería) y Markos García (guitarra). Y como en toda jam que se precie, el público estará invitado a llevar su instrumento y, previo aviso a los organizadores, podrá subir al escenario a tocar.
Después de la jam session, Alejandro García ejercerá de DJ para conducir a los asistentes a un «terreno más electrónico y urbano, con una selección que fusionará house y jazz. Este giro busca ampliar horizontes y ofrecer una experiencia sonora diferente, capaz de atraer tanto a los amantes del género como a un público curioso por descubrir nuevas formas de música en vivo». Las entradas para el estreno de Jazzfera están a la venta a 6 euros (más gastos de gestión) y pueden adquirirse en vivetix.com como en la propia sala.
El equipo impulsor de esta iniciativa está compuesto por Xabier Cuesta, Beñat de Barrón, Ángela Duñabeitia y Cristina Albajar: «Estamos convencidos de que el jazz puede sorprender y enganchar a los más jóvenes; nosotros somos buena prueba de ello». Aspiran a consolidar su ciclo como «un auténtico motor para la escena del jazz local» y prometen que en cada nueva edición, «se irán sumando artistas y se plantearán colaboraciones y propuestas diferentes».
