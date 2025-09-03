Nace la jam de jazz Jazzfera, una iniciativa para promocionar esta música entre los jóvenes

Revitalizar y rejuvenecer la escena jazzística de Bilbao se ha convertido en la cruzada de un grupo de jóvenes universitarios aficionados al género de entre ... 18 y 21 años, que han montado una jam de jazz llamada Jazzfera que quiere convertirse en una cita mensual. La primera será el viernes 12 de este mes a las 19.30 en el escenario de la sala La Terminal de Zorrozaurre. La idea es convertirse en un lugar de encuentros en los que prime «la interacción y la improvisación» y que tienda «puentes entre la tradición del jazz y la experimentación contemporánea». Todo con tal de «acercar este género al público más joven de una forma desenfadada y atractiva», según explican sus responsables.

La velada inaugural comenzará con una jam session de jazz liderada por una banda formada por Asier Gutiérrez (trombón), Mateo Cuevas (bajo), Mikel Apellániz (batería) y Markos García (guitarra). Y como en toda jam que se precie, el público estará invitado a llevar su instrumento y, previo aviso a los organizadores, podrá subir al escenario a tocar.

Después de la jam session, Alejandro García ejercerá de DJ para conducir a los asistentes a un «terreno más electrónico y urbano, con una selección que fusionará house y jazz. Este giro busca ampliar horizontes y ofrecer una experiencia sonora diferente, capaz de atraer tanto a los amantes del género como a un público curioso por descubrir nuevas formas de música en vivo». Las entradas para el estreno de Jazzfera están a la venta a 6 euros (más gastos de gestión) y pueden adquirirse en vivetix.com como en la propia sala.

Ampliar Mateo Cuevas (bajo) y Mikel Apellániz (batería). EL CORREO

El equipo impulsor de esta iniciativa está compuesto por Xabier Cuesta, Beñat de Barrón, Ángela Duñabeitia y Cristina Albajar: «Estamos convencidos de que el jazz puede sorprender y enganchar a los más jóvenes; nosotros somos buena prueba de ello». Aspiran a consolidar su ciclo como «un auténtico motor para la escena del jazz local» y prometen que en cada nueva edición, «se irán sumando artistas y se plantearán colaboraciones y propuestas diferentes».