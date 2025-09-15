El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Sebastián Yatra, míster simpatía en Bilbao: pedida de mano, camiseta del Athletic y letra personalizada para la niña Nicole

Concierto en Miribilla

Sebastián Yatra, míster simpatía en Bilbao: pedida de mano, camiseta del Athletic y letra personalizada para la niña Nicole

El cantante colombiano recaló en Miribilla con su gira 'Entre tanta gente' en la que repasó sus éxitos en el reggaeton y enamoró en las baladas

Silvia Cantera

Silvia Cantera

Lunes, 15 de septiembre 2025, 00:35

Sebastián Yatra ha tenido un fin de semana redondo en Bilbao. Este sábado pisó el césped de San Mamés, conoció a Laporte y a Nico ... Williams, vio el partido desde el palco y se llevó una camiseta con el 5, el número con el que jugaba siempre. Pero su domingo no se quedó atrás. Actuó en Miribilla, la casa del Bilbao Basket y dio uno de esos conciertos que van acompañados en todo momento de una sonrisa. El cantante de Medellín tiró de la simpatía que le caracteriza y supo dar protagonismo al público en un espectáculo lleno de éxitos.

