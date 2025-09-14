El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Yatra posa con mucho respeto y solemnidad junto al escudo del Athletic, en San Mamés.

Sebastián Yatra se ofrece al Athletic: «Tengo apellidos vascos y mira que goles meto»

El cantante colombiano tocará este domingo en Miribilla y ayer se le vio muy contento en San Mamés

J. G.

Domingo, 14 de septiembre 2025, 08:49

Sebastián Yatra tocará en la noche de este domingo en Miribilla (20.00 horas) y ha aprovechado las horas previas de su concierto para visitar San Mamés y conocer todos los entresijos del equipo bilbaíno. Tanta pasión despierta el Athletic en el cantante colombiano que Yatra ha colgado varios mensajes en sus redes sociales ofreciéndose para jugar con los rojiblancos. En uno de ellos bromea incluso con su posible fichaje: «Después de ver mi gol y saber que tengo algunos apellidos vascos, decicieron ficharme. Nos vemos el martes para mi debut en Champions frentre al Arsenal».

El conocido artista acompañó este texto con varias imágenes en San Mamés y con un vídeo de un golazo marcado hace tiempo en un partido entre famosos y periodistas. Entre las instantáneas que ha distribuido el ex novio de Aitana, se le puede ver estrechando la mano del presidente del Athletic, Jon Uriarte, o charlando con Laporte y posando con Nico Williams y el propio central de origen francés.

Yatra también ha subido una instantánea en mitad de San Mamés, con el número 5 a la espalda (la de Yeray), besando el escudo. El cantante colombiano disfrutó también del partido ante el Alavés.

Las publicaciones de Yatra fueron celebradas por sus seguidores (tiene 29 millones en Instagram) y también por el propio Athletic y Nico Williams. El club reaccionó con cuatro corazones, mientras que el extremo rojiblanco colgó varios emoticonos de satisfacción.

