Sebastián Yatra se suelta con el euskera y disfruta del Athletic en San Mamés El cantante colombiano sigue el derbi ante el Alavés en el palco antes de actuar este domingo en Miribilla

L. González Sábado, 13 de septiembre 2025, 20:07 | Actualizado 20:49h.

Horas antes de salir al escenario del Bilbao Arena, el cantante colombiano Sebastián Yatra no ha dejado pasar la oportunidad de disfrutar de varios de los rincones de la capital vizcaína, y de conocer por dentro el estadio de San Mamés. El artista ha sido invitado este sábado al palco a seguir el derbi vasco entre el Athletic y el Alavés.

Pero no solo ha estado en la grada, sino que también ha tenido el privilegio de poder pisar el césped, según ha publicado él mismo en su perfil de Instagram, soltándose además con el euskera. «Katedralera iritsi gara-Hemos llegado a la catedral», declaró, cuando apenas habían ocupado un puñado de espectadores su localidad, con algunos jugadores en corrillo sobre el verde.

«Estoy a punto de ver el derbi en su hermosa Catedral», declaró ya con una camiseta del Athletic, que recibió como regalo del club, con el dorsal 5. «Es espectacular. Este es mi número de cuando jugaba al fútbol». Cuestionado por su jugador rojiblanco preferido, apuntó que era Zubizarreta. «Las paraba todas».

El colombiano también tuvo tiempo para conversar con Laporte, quien acaba de regresar a la entidad vizcaína, a la espera de su momento para vestirse de nuevo de corto en San Mamés. «Estaré mandando toda la buena energía para romperla por acá», declaró Yatra, antes de preguntar al central su edad. «31». «¿En serio?», contestó asombrado, afirmando que él también va a cumplirlos, bromeando con las apariencias.

Yatra, que saltó a la fama en 2016 gracias con su tema 'Traicionera', hará vibrar al público vizcaíno este domingo en el Bilbao Arena, a partir de las 20.00 horas, dentro de su gira estival 'Entre tanta gente Summer Tour'. El artista, que es miembro del jurado del concurso televisivo La Voz, y que cuenta con un Latin Grammy, regresa a Miribilla, recinto en el que ya actuó en junio de 2022. Allí interpretará varios de sus hits mundiales, como 'Tacones rojos', 'La pareja del año', 'Vagabundo', 'Robarte un beso', o 'Chica ideal'.