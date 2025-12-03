Rozalén se retira temporalmente de la música: «Voy a parar a reflexionar y a digerir lo que ha ocurrido» A partir del 1 de enero de 2026, la cantante hará un parón tras 15 años sobre los escenarios

Marina León Miércoles, 3 de diciembre 2025, 17:54

Rozalén se tomará lo que ella misma ha bautizado como el «descanso de la guerrera». Así ha sorprendido a sus seguidores al anunciar a través de su perfil de Instagram, que, desde el 1 de enero de 2026, hará un parón tras 15 años sobre los escenarios. «Voy a parar, a reflexionar y a digerir todo lo que me ha ocurrido», ha anunciado.

«A todo el trabajo estoy diciendo 'que no, que no', como en la canción. A ver si me hago caso», añade con humor. «Es curioso que hoy en día demos tanta importancia a estas decisiones, pero es lógico por la velocidad a la que se nos empuja», apunta. La artista albaceteña reconoce que necesita alejarse un tiempo de las redes sociales y rodearse de los suyos. «Necesito estar en casa, en mi pueblo, con la gente que quiero a la que no he dedicado el tiempo suficiente», señala. «Necesito viajar sin trabajar, necesito silencio, devorar libros y componer al ritmo que dicen mis emociones», explica, reconociendo que poder parar «es un verdadero privilegio, pero también me lo he ganado a pulso», detalla.

Haciendo un repaso, la cantante cuenta que ha grabado un total de 6 discos, ha ofrecido 700 conciertos en 20 países de todo el mundo, «he cantado en bares para 20 y en recintos para miles de personas», asegura. Rozalén ha colaborado con unos 200 artistas de la talla de Serrat, Reincidentes, Raphael, Estopa o Viva Suecia. Además, cuenta con un libro, un podcast y una obra de teatro en la que encarnó a Chavela Vargas. Fue reconocida con el Goya a Mejor Canción (2021), el Premio Nacional de Músicas Actuales y tres galardones de la Academia de la Música Española, incluido Artista del Año (2025). Para dar las gracias a quienes han estado a su lado a lo largo de estos años, la artista compartirá el viernes «sorpresas para este 'hasta pronto'».