Rozalén vuelve al euskera y graba una versión del villancico 'Hator hator' Fernando Velázquez dirige a la Euskadiko Orkestra y al coro infantil de la Coral de Bilbao para esta versión que acaban de publicar este viernes

Viernes, 28 de noviembre 2025

Rozalén y el compositor y director de orquesta Fernando Velázquez han publicado este viernes una nueva versión del 'Hator Hator', uno de los villancicos más bonitos y emblemáticos del País Vasco. Rozalén vuelve así a cantar en euskera y a colaborar con el prestigioso creador musical, ganador de dos Goyas, autor de las bandas sonoras de 'Lo imposible', 'Patria', 'Un monstruo viene a verme' o 'Querer, entre otras.

Él es quien ha producido el proyecto, además de dirigir a la Euskadiko Orkesta (EO) y a la Bilboko Koral Elkarteko Haurren Korua, el coro infantil de la Sociedad Coral de Bilbao, que acompañan a la cantante en este proyecto. La artista ya trabajó con Velázquez en temas como 'Todo lo que amaste', además de colaborar en grandes proyectos musicales como 'Ura Bere Bidean' o el concierto benéfico Sonarem.

No es la primera vez que la cantante albaceteña canta en euskera, idioma que considera «un tesoro brutal». Hace unos años grabó el tema de Xabier Lete 'Xalbadorren heriotzean' junto a la BOS, canción que incluyó en su disco 'Matriz' y fue todo un éxito en YouTube. Con Olatz Salvador interpretó en 2021 'Ahots hari' ('Hilo de voz'), y ese mismo año participó en el Zinemaldia con una versión de 'Negua joan da eta' interpretada junto a Zea Mays. Con este mismo grupo, Rozalén se atrevió también con 'Ez naiz ni'.