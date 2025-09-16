EzEzEz: «La gente ha aprendido a no cerrarse ante el idioma» El cuarteto bilbaíno de rock surrealista y actual estrena este viernes en el Kafe Antzokia su tercer opus, 'Kabakriba', su segundo en euskera

Óscar Cubillo Martes, 16 de septiembre 2025, 16:41

Los bilbaínos EzEzEz estrenan en casa a lo grande su tercer larga duración, 'Kabakriba', este viernes en el Kafe Antzokia (22 h, 15-18 €), donde deben confirmar su crecimiento en la escena vasca y más allá. Se pueden oír sus tres discos en Spotify: 'When I think something is funny I smile' (22), en inglés y con aires hasta de los Kinks, aunque también hay indie doméstico; 'Katuzaldia' (23), el que les dio nombre, con inmersión en el euskera, imposición del post-funk e intención bailonga; y el nuevo, 'Kabakriba' (mayo de 2025), cuyo título es un abstruso acrónimo de 'Katuzaldia Baino Kriatura Bakanagoak', o sea 'Criaturas más extraordinarias que Katuzaldia', que era el apelativo de su reválida, 'Katuzaldia', gato-caballo o algo así.

Son un tanto surrealistas y dadaístas en su forma de componer, de rodar vídeos (como el que ponemos al final de la entrevista), de diseñar portadas, de sacarse fotos y de subirse a un escenario estos EzEzEz, cuya novedad, de 12 cortes en 40 minutos, emparentable con vizcaínos como Sal del Coche y unos Txopet más dinámicos, sigue conteniendo momentos experimentales que parecen relleno en un disco ('108.00 FM'), pero también dianas directas post-funk ('puntofinal', las minúsculas de los títulos son suyas), oscuridad after punk que conecta con Delirium Tremens ('zorozelai', el más nervioso 'laberinto club'), el síncope de The Fall y Gang Of Four con punteos de blues astral entre Captain Beefheart y Frank Zappa ('noraezean'), experimentalismo bailongo ('static txomin'), la alargada sombra de Talking Heads ('ez da iristen'), rock mecánico tipo Dut actualizados ('kalekume')...

Apunta la hoja promocional: «La diferencia más notable en cuanto a lírica con respecto a su anterior trabajo es que ahora la actualidad se abre paso. 'Kabakriba' trata temas como la rapidez en la que se mueve el mundo, la exigencia, la producción, la tiranía del dinero, o la lucha de clases. EZEZEZ (escriben su nombre en mayúsculas, apostillamos) dejan atrás las visiones hedonistas y limitadas para presentar un trabajo de perspectiva global, pero sin perder el humor y la dimensión de lucha, optimismo y confianza que les caracteriza».

Dejemos que Álvaro Olaetxea, batería de EzEzEz (y también de Cápsula), nos ponga al día de cara al bolo del viernes.

¿Por qué os juntasteis?

Nos juntamos por puro amor a la música y al tocar. Simplemente nos lo pasamos genial tocando juntos.

¿Cuándo empezasteis?

Pues el germen de la banda sale de la pandemia, cuando Unai y Eneko (el cantante y el guitarra solista) se juntaron para hacer el disco en solitario de Unai ('The living and dying of a man', de 2021). Ese mismo año me uní yo para empezar a dar bolos a trío y en 2022 se unió Mikel al bajo, y ahí ya empezamos a ser EzEzEz.

Eso, ¿por qué os llamáis NoNoNo?

Porque no había otro nombre, ja, ja, ja... En el proceso de brainstorming de nombres salió alguno terrible y alguien dijo: 'no, no, no, ese no'. Y fue algo así como 'pues ya está, si no hay nada mejor en una semana, seremos EzEzEz'.

¿Habéis estado o estáis en otros grupos? A ti, Álvaro, te he visto con Cápsula y con algún otro.

Yo he estado, y sigo estando, en bastantes grupos a lo largo del tiempo. Ahora mismo Capsula y EzEzEz me ocupan la mayor parte del tiempo. Eneko tocó en Guda Dantza y ahora mismo en Tarisko también. En general siempre hemos estado relacionados con otros proyectos.

-¿Rondáis los 30 años?

-Rondamos los 30, si, ja, ja, ja, aunque el mayor soy yo.

-¿Y cómo os ganáis la vida?

-Yo me gano la vida como músico, entre diferentes proyectos y clases. Eneko curra en el mundo audiovisual también, y Unai y Mikel también son profes.

-¿Quiénes os influyen los que más?

-Pues no creo que haya una influencia grandísima de alguien especifico, es más un cúmulo de pequeñas influencias de mucha gente diferente. Lo que sí que supone una influencia es aquello que nos suena fresco y original, al menos para nuestros oídos.

-Ya. ¿Os marcan Delirium Tremens, los de Motriku? De hecho, sois de Bilbao pero por canciones y acento y tal se podría pensar que sois de Bermeo o de Ondarroa o de por ahí. De la costa.

-Pues Delirium directamente no tanto, pero seguro que nos han marcado a través de artistas posteriores que han incorporado esa influencia.

-Bien. ¿Y os han marcado Talking Heads? Por cierto, su líder David Byrne sacó nuevo disco el 5 de septiembre y se titula 'Who is the sky?'.

-Sí, sí, por supuesto. Siempre han sido un referente, al igual que David Byrne en solitario. Ya me gustaría llegar a la edad que tiene y hacer un disco tan 'me da igual todo' como este último. Creo que compartimos ese espíritu.

-Muy bien. ¿Cuál es la importancia del bajo a la hora de componer en EzEzEz? ¿Es vuestro instrumento más importante para ello?

-En este disco ha sido crucial. Muchos de los temas han salido a partir de improvisaciones desde el bajo. No creo que haya sido de manera consciente, pero ha salido así.

-Me alegro de haber hecho esta pregunta, ja, ja, ja... ¿A qué le cantáis?

-Pues este disco tiene un componente más terrenal que el anterior. Más combativo, más social, pero sin dejar el humor de lado. No nos gusta ser explícitos: hay que dejar margen a la interpretación del oyente también.

-¿Cómo os ha ido el verano en lo que a festivales respecta?

-Pues ha sido un buen verano, la verdad. Hemos estado en festivales grandes, como el Low, el Azkena Rock o el Sonorama, y más pequeños, como el Centolo Weekender, y en todos la respuesta del público ha sido muy buena.

-El Centolo Weekender se monta en Segovia.

-Sí. Nunca sabes cómo van a recibir a un grupo que canta en euskera en Segovia, pero la gente ha aprendido a no cerrarse ante el idioma.

-¿Cómo será el concierto del viernes en el Antzoki?

-Un concierto más especial y un poco más largo de lo habitual, con temas que hace mucho tiempo que no tocamos.

-Más corto siempre es mejor, pero bueno… Tenéis tres discos en la calle. ¿Qué esperáis del grupo? ¿Cuál es vuestro objetivo principal?

-Sobre todo es una vía para expresarnos a nivel creativo, pero es verdad que el grupo está empezando a funcionar bien y estamos haciendo cosas que hace dos años nos eran impensables. Así que estamos un poco dejándolo fluir, que es algo que se nos da bastante bien, ja, ja, ja…