Euskal Metalheads Fest promete una reunión mítica

El próximo 18 de octubre, el Bilbao Arena abrirá sus puertas para recibir a miles de fanáticos del heavy metal. En el marco de su vigésimo aniversario, la asociación cultural Euskal Metalheads Kultur Elkarte ha organizado un festival que reunirá a los principales exponentes del género en Euskadi, junto a otras agrupaciones de la península . Su Ta Gar, Anestesia, Eraso!, Angelus Apatrida, Soziedad Alkoholika y Crisix serán las seis bandas encargadas de dar vida a un espectáculo que promete ser memorable.

La cita adquiere un carácter histórico: a pesar de las largas trayectorias de algunos de estos grupos, nunca antes habían coincidido todos juntos en un mismo cartel. «Es la primera vez que las bandas vascas de referencia comparten escenario», subrayaron desde la organización.

El festival también se desmarca de otros eventos musicales en su enfoque. No se aplicarán gastos de gestión en la venta de entradas y se trabaja para que los productos que se ofrezcan en el interior del recinto tengan precios más accesibles, «y no los habituales de los festivales de música», precisaron los organizadores. Euskal Metalheads Kultur Elkarte es una asociación sin ánimo de lucro formada por seguidores del género. Por ello, el festival se plantea como una iniciativa autogestionada, cuyo único objetivo es cubrir los costes de producción. «Se trata de un festival surgido de fans y para fans, que no busca ningún beneficio económico», afirmó esta mañana, en rueda de prensa celebrada en Miribilla, Xanes portavoz de la organización.

En la misma comparecencia participaron Mikel Kazalis, miembro de Anestesia, y Sertx, de Eraso!, quienes destacaron el valor de impulsar un evento de estas características para reforzar la escena metalera, «especialmente en un momento en el que no es un estilo de moda».

El aforo del festival será de 7.500 personas. Las entradas de pista ya se encuentran agotadas. El concierto comenzará a las 17.00 horas, con apertura de puertas a las 16.00, y la finalización se ha programado de manera que permita tanto el disfrute del ocio nocturno en los bares metaleros del Casco Viejo como el acceso a medios de transporte, han señalado desde Euskal Metalheads. Además, se habilitarán autobuses desde distintos puntos de Euskadi para facilitar la llegada de los fanáticos del metal que acudan a una reunión que promete ser única y mítica.