Eurovisión anuncia la sede y las fechas de su próximo festival Viena albergará el certamen por tercera vez en la historia tras imponerse a Innsbruck

Alain Mateos Miércoles, 20 de agosto 2025, 09:47 Comenta Compartir

La radiotelevisión austríaca ORF y Eurovisión han confirmado que la capital, Viena, albergará el próximo festival de la música a mediados del mes de mayo, tras la victoria de JJ en Basilea el 17 de mayo. La otra candidata a ser sede era la región alpina de Innsbruck, pero, finalmente, las autoridades se han decantado por la ciudad más importante del país por infraestructura, logística y proyección económica.

«Viena y el Festival de Eurovisión son la pareja perfecta: la capital cosmopolita de la música y el mayor espectáculo musical del mundo», ha afirmado el director de Turismo de la capital, Norbert Kettner. Será la tercera vez en la historia que Viena sea sede de Eurovisión después de 1967 y 2015.

La Gran Final del 70º Festival de la Canción de Eurovisión se celebrará el sábado 16 de mayo en el Wiener Stadthalle, el estadio cubierto más grande de Austria, con las semifinales a comienzos de la misma semana, el martes 12 de mayo y el jueves 14 de mayo.

La organización informa además que en las próximas semanas y meses se revelarán más detalles sobre la ubicación de Eurovision Village, Euroclub y otros aspectos relacionados con la venta de entradas.

«La reputación de Viena como una de las ciudades más musicales del mundo y su ubicación en el corazón de Europa la convierten en la ciudad anfitriona perfecta para el 70º Festival de la Canción de Eurovisión», celebra Martin Green, director de Eurovisión. Su alcalde, Michael Ludwig, también se muestra entusiasmado con volver a albergar el certamen musical: «Podemos estar orgullosos de que nuestra ciudad haya sido seleccionada por la UER y la ORF como la ciudad anfitriona más adecuada. (...) Presentamos un paquete integral convincente con una enorme capacidad de alojamiento, una infraestructura excelente y una amplia experiencia en la organización de eventos internacionales». Viena ofrece más de 80.000 plazas de hotel, conexiones por avión y tren, y una infraestructura para eventos de «eficacia probada», recalcan desde el gobierno municipal.

Temas

Eurovisión

Audiencias