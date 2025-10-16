El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

EJAE, Audrey Nuna y Rei Ami: las voces detrás del bombazo musical 'Golden'

Cada una lleva su propia vida, pero las tres jóvenes se han unido para dar forma a la exitosa banda sonora de la película 'Las guerreras K-Pop'

Lorena Gil

Lorena Gil

Jueves, 16 de octubre 2025, 18:05

Nadie las conocía. No son un grupo. Y es probable que ni a ellas mismas se les pasara por la cabeza la locura que iba ... a desatar a nivel mundial su canción 'Golden'. Son EJAE, Audrey Nuna y Rei Ami. O lo que es lo mismo: las guerreras K-Pop (Demon Hunters). Tras el estreno este verano de la película de Netflix a la que ponen banda sonora su ascenso ha sido meteórico. No solo es una de las producciones más vistas en la plataforma de televisión, sino que el 'single' lidera en las últimas semanas las listas musicales de España. Y ojo, la Asociación de la Insdustria Discográfica de EEUU le acaba de otorgar la certificación de platino por lograr más de un millón de ventas de 'Golden'. La noticia se dio a conocer el pasado 7 de octubre en el programa 'The Tonight Show Starring Jimmy Fallon', donde las tres actuaron por primera vez juntas en público. Y en directo.

