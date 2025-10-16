El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Zoey, Rumi y Mira, en la película Agencias
Vivir | Ocio

Por qué a los niños les flipan las Demon Hunters, el grupo (virtual) de K-pop

Desde junio están en todas partes. Son un auténtico fenómeno «bien horneado» con una maquinaria detrás «bien afinada» para cautivar a los más pequeños

Julia Fernández

Julia Fernández

Jueves, 16 de octubre 2025, 00:24

El número uno esta semana en la lista Billboard 100, la que recoge las canciones y álbumes que más pegan en el mundo, es 'Golden', ... de Huntr/x un grupo de nombre casi impronunciable y... virtual. Son tres chicas que no existen en el mundo real, sino que se concibieron como personajes para un filme que se estrenó en junio, 'KPop Demon Hunters' ('Las Guerreras del KPop'), y que en su primera semana en Netflix consiguió 26 millones de visualizaciones en todo el mundo. Fue lo más visto en 33 países. Y para finales de agosto, cuando se estrenó en los cines físicos, ya era la película más vista de la historia de la plataforma con 236 millones de visionados.

