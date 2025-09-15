El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Yatra se bajó al foso para dedicarle unos versos de ánimo a la hermana de Elyna.
Yatra se bajó al foso para dedicarle unos versos de ánimo a la hermana de Elyna. S. Cantera

El detalle de Sebastián Yatra en Bilbao con una mujer inglesa que oye su música en sus estancias en el hospital

El artista colombiano concedió los deseos de Helena, la hermana de la paciente, que vivió momento muy emocionada desde primera fila

Silvia Cantera

Silvia Cantera

Lunes, 15 de septiembre 2025, 08:57

El concierto de Sebastián Yatra este domingo en Bilbao mantuvo la emoción hasta el final. Ya en los bises, y cuando parecía que solo faltaba el fin de fiesta con su éxito 'Vagabundo', el artista colombiano dio una enorme sorpresa a una fan situada en primera fila. Desveló que se llamaba Helena y que había viajado desde Reino Unido para disfrutar del concierto. Se habían saludado en el 'meet&great', en un encuentro con fans antes del concierto, y ella le explicado que le daba pena que no fuera a cantar su canción favorita. Pero tenía solución. «Me he estado acordando mientras cantaba todas las demás. Ya que me acordé, te la canto, amor». Empezó a sonar 'Cómo mirarte' y el cantante animó al personal: «Vamos a demostrarle a Helena, que vino desde Inglaterra, por qué el País Vasco es uno de los mejores lugares del planeta».

Yatra cantó la primera parte de la canción desde el escenario y tras el estribillo quiso hablar con Helena. Le preguntó en inglés sobre el significado que tenía el tema para ella. Al no conseguir escucharla, bajó al foso para que ella se lo contara al oído. «Me dice que está pasando un momento difícil con su hermana y que cada vez que van a los tratamientos se cantan juntas esta canción», reveló. Y entonces al mismo ritmo de la música, Yatra cambió la letra del tema para desearles que todo vaya bien a Felina. La joven no paraba de llevarse las manos a la cara, incrédula y emocionada. Todo el Bilbao Arena tenía el corazón encogido.

