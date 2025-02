Arantza y Miren, dos 'extras' jubiladas en la ópera

Arantza Aguirrebeitia tiene 65 años y Miren Odriozola ronda los 80. La primera trabajaba en Foto Julián, que entre otras cosas se encargaba de inmortalizar los eventos sociales de la ABAO; la segunda empezó a ganarse la vida como secretaria-intérprete para terminar formándose como ... auxiliar de clínica y puericultora, pero también salía como 'extra' en montajes de ópera, ya fuera en 'Aida' o en 'Don Giovanni'. Hace tiempo que están jubiladas pero se mantienen activas, sin miedo escénico.

No dudaron en recoger el guante que les lanzó la ABAO para formar parte de la figuración de 'La favorite'. «Es la primera vez que actúo en un escenario. Nunca lo hice en el colegio porque me podía la timidez. Ahora, en cambio, sobre todo por mis años de fotógrafa, soy más atrevida. El trato con la gente me ha curtido. De alguna manera, te pones una máscara y eso ayuda mucho», razona Arantza Aguirrebeitia poco antes de marchar a los ensayos en el Euskalduna. Se prolongan «unas tres horas y vamos casi todos los días». Nadie se queja. Ni ellas ni ninguna de las 20 mujeres, de entre 57 y 81 años, con las que comparten escena en 'La favorite' que lleva la impronta de la directora de escena argentina Valentina Carrasco.

La ópera de Donizetti se ofrece en su versión íntegra y original, es decir, en francés y con un número de ballet en el segundo acto. ¿Quiere decir eso que saldrá un cuerpo de baile? No exactamente. Aquí entran en acción nuestras Arantza Aguirrebeitia y Miren Odriozola, junto al resto de sus veteranas compañeras. Al igual que se hizo en el Donizetti Festival de Bérgamo y en la Ópera Nacional de Burdeos, donde ya se ha ofrecido este montaje, se ha reclutado a figurantes que recrean una suerte de danza. No son bailarinas profesionales. Aparecen con un tutú más allá de las rodillas, con una gestualidad y movimientos medidos.

«Pese a todo, hay que moverse mucho y creo que lo hacemos bastante bien. Tenemos que ser expresivas», enfatiza Miren Odriozola. Se prioriza la teatralidad y un enfoque insólito, más metafórico que verosímil. Son personajes inventados, que simbolizan a las antiguas amantes de Fernando IV de Castilla y de su hijo Alfonso XI, el monarca que se interpone entre Fernando y Leonor, la última mujer de la que se ha encaprichado el rey de Castilla vigente en 1340.

En las cuatro funciones que acoge el Euskalduna hasta el día 24, el barítono Vladimir Stoyanov asume el papel de monarca. El triángulo amoroso se completa con la soprano valenciana Silvia Tro SantaFé y el tenor gaditano Ismael Jordi. «Yo los veo fantásticos. ¡Esta ópera va a triunfar! La música es preciosa», asegura Miren Odriozola. Tanto le ha gustado que no descarta repetir la experiencia. Es una mujer con inquietudes, que hizo gimnasia y yoga hasta descubrir su pasión por los bailes de salón y no ha dudado en retomar su actividad como extra en representaciones líricas.

«Mi hija mayor es figurante y tengo un nieto que ha salido en dos óperas. Fue ella la que me animó y no me arrepiento. Todo lo que sea moverse me parece positivo». Lo mismo piensa Arantza Aguirrebeitia, feliz de reencontrarse con las sastras, maquilladoras, peluqueras y maquinistas que trataba entre bastidores cuando hacía fotos para la ABAO. «Me admira el trabajo que hacen. ¡Qué precisión! ¡Qué reflejos! Ahora tenemos que estar a la altura. Nunca he pisado el escenario con el público delante y no me puedo imaginar lo que sentiré... Pero estoy motivada a tope, convencida de que todo saldrá de maravilla».

Entre el público, no le quitará ojo su hermana, Miren, que ha renunciado a participar como figurante porque una de las dos debía cuidar a su madre. «A la próxima, le cedo el puesto. Es lo justo. Ojalá vuelvan a pensar en nosotras. Esto hay que vivirlo. Es una auténtica pasada».