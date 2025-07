Los amigos Ozzy y Lemmy, fallecidos ambos 17 días después de sus últimos shows

Isabel Ibáñez Miércoles, 23 de julio 2025, 13:05 Comenta Compartir

Solo 17 días han separado la muerte de Ozzy de su última actuación, pergeñada como una despedida el pasado día 5, un gran show final. ... Curiosamente, su amigo Lemmy Kilmister, el líder de Motörhead, que escribió para él la letra de una de las últimas canciones que interpretó en vivo y en directo ese mismo día, 'Mamma, 'I'm coming home', murió exactamente 17 días después de haber dado su último concierto, en Berlín el 11 de diciembre de 2015 (falleció el 28 a consecuencia del cáncer que padecía). Aquella canción de amor dedicada a la mujer de Ozzy se sumó a otras que Lemmy escribió a medias dentro del álbum 'No More Tears' (1991), junto al fiel escudero de Osbourne, el guitarrista Zakk Wylde: 'Hellraiser', 'I Don't Want To Change The World' y 'Desire'.

Siempre bromeaba Lemmy con que los royalties que cobró por su colaboración en aquel disco superaban al dinero ganado con Motörhead en toda su historia. Llegó a grabar con su banda una versión de 'Hellraiser', y tras la muerte de Lemmy, Ozzy publicó ese mismo tema a dúo, uniendo sus voces, para la reedición de 'No More Tears' en su 30 aniversario, en 2021. En aquella ocasión Ozzy informó por medio de un comunicado que la intención al grabar la versión fue homenajearle: «Es una pequeña forma de honrar a mi amigo Lemmy. Sharon y yo hablamos mucho sobre cuánto lo extrañamos».

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión

Temas

Música