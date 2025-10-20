La ABAO inaugura con 'La forza del destino' una temporada «crucial que decide nuestro futuro»

Hace 12 años que 'La forza del destino' no se hace oír en Bilbao. La última vez fue de la mano de una producción de ... la ABAO de bajo coste, con dirección de escena de Ignacio García y vestuario reciclado que recurría a material textil de guardarropía. Era una producción propia de la ABAO, sobria y funcional, que trasladaba la acción a la Guerra Civil española, se recibió con agrado en un contexto de crisis económica de la entidad bilbaína. «En aquella época el programa Tutto Verdi estaba en pleno apogeo. Ahora hemos recuperado el montaje con revisiones y cambios técnicos. El vestuario también se ha rehecho», apunta Cesidio Niño, director artístico de la ABAO, muy animado ante la perspectiva de ofrecer «una de las óperas más complejas y difíciles de Verdi para inaugurar la nueva temporada».

Este sábado, 'La forza del destino' subirá a escena en el Euskalduna con un reparto liderado por la soprano Carmen Solís (Leonora de Vargas), el tenor Angelo Villari (Álvaro) y el barítono Juan Jesús Rodríguez (Carlos de Vargas). La Euskadiko Orkestra les arropará a las órdenes del maestro Lorenzo Passerini. El presidente de la ABAO, Juan Carlos Matellanes, celebraba este lunes en rueda de prensa la apuesta por un título cargado de alicientes: no solo supondrá el debut en sus respectivo papeles de Carmen Solís y Juan Jesús Rodríguez, sino que también será la primera vez que el director de orquesta italiano Lorenzo Passerini afronte la partitura. «¡Queremos que el teatro se llene! Esta es una temporada crucial para nosotros. Se decide nuestro futuro y continuidad. Tenemos que resolver algunos problemas económicos pero seguimos adelante. Con todas nuestras actividades esperamos llegar a 65.0000 espectadores«, calculaba Matellanes, al tiempo que agradecía el patrocinio de la Fundación BBVA.

'La forza del destino' es una ópera de madurez de Verdi, que no solo exige un elenco de primera para hacerle justicia, sino también un gran despliegue de figurantes y coro. Todo en ella es angustia y sentimientos extremos, no en vano se inspira en el drama de Ángel Saavedra, duque de Rivas, que cuenta el amor imposible de una noble sevillana y un militar mestizo, hijo de un español y una princesa inca. La trama se ambienta a mediados del siglo XVIII, a caballo entre España e Italia, con la Guerra de Sucesión, que enfrentó a ambos países contra Alemania, como telón de fondo. ¿Cómo se traslada un contexto tan concreto a la contienda civil que asoló nuestro país entre 1936 y 1939? Muy sencillo: con fantasía y capacidad de abstracción, «sin necesidad de idealizar o reivindicar la violencia como algo épico», advierte el director de escena madrileño.

Ampliar Presentación de 'La forza del destino' este lunes en Bilbao. Jordi Alemany

Para Ignacio García la esencia de la ópera de Verdi se resume en pocas palabras: «En última instancia no deja de ser un thriller sobre la venganza de un hermano que quiere matar a su hermana«. Un enfoque que no le ha roto los esquemas al maestro Lorenzo Passerini. »Es una ópera que lo abarca todo. Hay una parte trágica y mística. Pero también hay esperanza a veces y elementos bufos... ¡Todo un desafío! La verdad es que estoy a las puertas de hacer realidad un sueño. Musicalmente nada puede fallar, desde la famosísima obertura hasta el trío final«, subrayaba el director de orquesta.

Escenas de mucho bullicio

Más allá de la caracterización de los personajes principales, la música es densa y original, con momentos muy bulliciosos, en los que no faltan escenas tabernarias, masas de peregrinos y mendicantes, soldadesca y monjes. El Coro de Ópera de Bilbao, a las órdenes de Esteban Urzelai, tendrá ocasiones de sobra para hacerse valer y en mitad de tanto batiburrillo no faltará «un hombre muy especial que anuncia el talante de Falstaff», advierte el director artístico de la ABAO, al recordar el papel fundamental que tiene Fra Melitone, un franciscano de colmillo retorcido y talante chabacano que aligera la carga existencial y ominosa de la obra.

'La forza del destino' no da tregua. Exige condiciones vocales hercúleas y don para la tragedia. Hay que padecer al máximo y ser verosímiles. La pareja protagonista, Álvaro y Leonor, no hacen más que sufrir y buscar la redención por un hecho del que son inocentes. El padre de ella, que desprecia a Álvaro por su origen, muere en un accidente absurdo y el hermano jura venganza. El racismo y el honor se alían para amargar la vida de los jóvenes. «Tradicionalmente se veía muy tremenda y dispersa. Pero yo creo que esa es su mayor virtud. Es un fresco de un fresco de todas las emociones», insiste el director de orquesta.

'La forza del destino' se estrenó en San Petersburgo y en principio no gustó ni al público ni a la crítica. Tampoco a Verdi, que procedió a unas pocas pero sustanciales modificaciones. La revisión fundamental y definitiva se dio en 1869, que no solo incluye la archifamosa obertura (que dura cerca de ocho minutos), sino que también salva la vida de Álvaro. En la obra original el desdichado, después del asesinato de Leonor a manos de su propio hermano, se quita la vida al tirarse de un precipio. Demasiadas muertes, incluso para alguien con una vena tan melodramática como Verdi. «El colofón, no obstante, es de paz y recogimiento», advierte Ignacio García.

La oportunidad de disfrutar de 'La forza del destino' no está al alcance de todos los teatros. Hacen falta voces de primera y... no ser nada supersticioso. Es una ópera con mal fario, sobre todo porque el barítono Leonard Warren murió de una hemorragia cerebral en plena representación, después de soltar el recitativo 'morir, tremenda cosa' en la Metropolitan Opera House de Nueva York. Desde aquel fatídico 4 de marzo de 1960 hay profesionales del sector que evitan nombrarla y la llaman 'La innombrable'. Lo cual la hace todavía más fascinante.