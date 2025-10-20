El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Escena del montaje, con dirección de escena de Ignacio García, que podrá verse este sábado en el Euskalduna. E. Moreno Esquibel

La ABAO inaugura con 'La forza del destino' una temporada «crucial que decide nuestro futuro»

El Euskalduna acoge el sábado la reposición de un montaje de la ópera de Verdi con Carmen Solís, Angelo Villari y Juan Jesús Rodríguez, arropados por la Euskadiko Orkestra bajo la dirección de Lorenzo Passerini

Isabel Urrutia Cabrera

Isabel Urrutia Cabrera

Lunes, 20 de octubre 2025, 15:16

Comenta

Hace 12 años que 'La forza del destino' no se hace oír en Bilbao. La última vez fue de la mano de una producción de ... la ABAO de bajo coste, con dirección de escena de Ignacio García y vestuario reciclado que recurría a material textil de guardarropía. Era una producción propia de la ABAO, sobria y funcional, que trasladaba la acción a la Guerra Civil española, se recibió con agrado en un contexto de crisis económica de la entidad bilbaína. «En aquella época el programa Tutto Verdi estaba en pleno apogeo. Ahora hemos recuperado el montaje con revisiones y cambios técnicos. El vestuario también se ha rehecho», apunta Cesidio Niño, director artístico de la ABAO, muy animado ante la perspectiva de ofrecer «una de las óperas más complejas y difíciles de Verdi para inaugurar la nueva temporada».

