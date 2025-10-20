Interesante de partida el estreno de la nueva Temporada de ABAO, con el Verdi maduro y su drama romántico, el de la inevitabilidad del destino, ... el de la fábula del amor imposible o el de la búsqueda de la redención. Porque 'La Forza del Destino' no es una ópera de representación tan frecuente en los coliseos líricos como las que integran la «Trilogía popular» ('La Traviata', 'Rigoletto' e 'Il Trovatore'), pero sí una obra muy exigente en lo vocal, con arias memorables y por supuesto con una intensa carga dramática.

Que Verdi no fuera un excelso dramaturgo -más bien al contrario, porque sus libretos son en ocasiones inverosímiles, confusos…- es lo que explica y justifica con creces la múltiple reinterpretación que ha tenido este título a lo largo del tiempo en diferentes producciones, como es el caso ahora de este reestreno en Bilbao que sitúa la acción en la Guerra Civil.

Sin embargo, en esta especie de «Shakespeare folclórico y plebeyo», como la llamaba desdeñoso Alberto Moravia, la música de Verdi es la verdadera estrella con el canto de la gran escuela, con las variaciones de color, con la intensidad dramática y la fuerza trágica en momentos tan sublimes como el de Leonora en su «Pace, pace mio Dio» o en su plegaria en la taberna de Hornachuelos. Una ópera, pues, con música notable y tres roles (Leonora, Alvaro y Don Carlo) de prestaciones largas y exigentes, razón que explica su asunción por grandes voces de la lírica a lo largo de la historia.

El 'a priori' buen nivel del 'cast' elegido para Bilbao y la seguridad de un director musical prestigioso y experimentado, afianzan la esperanza de que la producción raye a buena altura. Algo muy necesario en una nueva temporada de ABAO que es clave en el aseguramiento de su estabilidad presupuestaria, es decir, en su lucha contra esa otra inevitabilidad de su destino financiero a largo plazo, cuya falta de arreglo podría acabar con la ópera en la ciudad, tal y como hasta ahora la hemos conocido.