Unai Elorriaga, Karmele Mitxelena y Maite Rosende, premios Euskadi de Literatura

La vicelehendakari primera y consejera de Cultura y Política Lingüística, Ibone Bengoetxea, ha dado a conocer esta mañana los nombres de los tres primeros ganadores ... de los Premios Euskadi de Literatura 2025. En un acto celebrado en la Biblioteca Bidebarrieta de Bilbao, la vicelehendakari ha anunciado los premiados en las modalidades de Literatura en Euskera,Literatura Infantil y Juvenil en Euskera e Ilustración de Obra Literaria que han recaido respectivamente en Unai Elorriaga, por 'Francesco Pasqualeren bosgarren arima' (Susa), Karmele Mitxelena por 'Aitona Floren' (Elkar) y Maite Rosende, por 'Traba' (Denonartean).

Sobre la obra de Unai Elorriaga (Algorta, 1973), el jurado ha destacado que se trata de «una apuesta literaria sólida, situada entre la novela y el libro de relatos, que construye un puzzle amplio y sugerente. Alrededor del protagonista se entrelazan diversas narraciones, al estilo de algunos escritores de la Europa del Este del siglo XX. El relato recorre desde el sur de Italia hasta el País Vasco, incorporando experiencias e historias diversas de personajes intensos, sin eludir la crudeza. Elorriaga despliega una gran variedad de recursos narrativos de forma eficaz, y la obra exige una lectura activa, que deja en manos del lector el tejer los hilos y completar las elipsis, Unai Elorriaga es filólogo y ejerce como profesor. En su trayectoria ha publicado diversas novelas y libros de narrativa, entre ellos 'SPrako tranbia', 'Vant Hoffen ilea', 'Vredaman', 'Londres kartoizkoa da', 'lazko hezurrak' e 'Iturria'. También ha trabajado en literatura infantil y juvenil, teatro, cómic y traducción.

En cuanto a 'Aitona Floren', de Karmele Mitxelena (Oyartzun, 1988), el fallo subraya que «aborda la muerte y el duelo sin dramatismos, en un relato muy cercano, construido a partir de la voz de una niña protagonista, en forma de monólogo íntegro y directo. Con pocos personajes y pinceladas ligeras para caracterizarlos, la obra asegura ligereza, intimidad y espacio para la reflexión». Destaca especialmente el recurso de la voz interior, «que cobra relevancia en un contexto en el que vivimos cada vez más aislados». Mitxelena (Oiartzun, 1988) es profesora y graduada en Educación Infantil. Ha recibido varios premios en literatura narrativa y bertsolaritza. En 2019 publicó el álbum ilustrado 'Erakusleihoa', tras ganar el premio Peru Abarka.

Por último, repecto a 'Traba', la obra que le ha valido a Maite Rosende (Donostia, 1991) el premio de Ilustración de Obra Literaria, el jurado ha destacado que se trata de «una propuesta valiente, tanto por la elección cromática como por la figuración de las imágenes. Además de los tres colores básicos, la autora utiliza negro y morado para crear un álbum vivo y rítmico, que alterna estructuras caóticas con imágenes más calmadas, siempre con un trazo limpio y personal. Los textos y las ilustraciones se integran magistralmente, y el libro, con su toque expresionista, está dirigido a todos los públicos: sincero, directo y con una invitación a la alegría de vivir». Formada en pintura ornamental e Ilustración, Rosende ha publicado varios libros y ha recibido distintos premios. Actualmente es miembro del estudio creativo Gilda, en Donostia.

El acto de entrega de los Premios Euskadi de Literatura 2025 tendrá lugar el próximo 26 de noviembre en el Museo San Telmo de Donostia. Los cuatro premios restantes -Literatura en Castellano, Traducción Literaria al Euskera, Ensayo en Euskera y Ensayo en Castellano— se darán a conocer la próxima semana. Cada premiado recibe un premio de 18.000 euros, más otros 4.000 euros adicionales en caso de que la obra premiada se publique en otro idioma. El premio de Traducción Literaria al Euskera tiene también una dotación de 18.000 euros.