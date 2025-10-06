El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Los tres premiados, flanqueados por Ibone Bengoetxea y Andoni Iturbe, en la Biblioteca de Bidebarrieta. Mireya López

Unai Elorriaga, Karmele Mitxelena y Maite Rosende, premios Euskadi de Literatura

Han resultado ganadores en las modalidades de Literatura en Euskera, Literatura Infantil y Juvenil en Euskera e Ilustración de Obra Literaria

Miguel Aizpuru

Lunes, 6 de octubre 2025, 11:29

La vicelehendakari primera y consejera de Cultura y Política Lingüística, Ibone Bengoetxea, ha dado a conocer esta mañana los nombres de los tres primeros ganadores ... de los Premios Euskadi de Literatura 2025. En un acto celebrado en la Biblioteca Bidebarrieta de Bilbao, la vicelehendakari ha anunciado los premiados en las modalidades de Literatura en Euskera,Literatura Infantil y Juvenil en Euskera e Ilustración de Obra Literaria que han recaido respectivamente en Unai Elorriaga, por 'Francesco Pasqualeren bosgarren arima' (Susa), Karmele Mitxelena por 'Aitona Floren' (Elkar) y Maite Rosende, por 'Traba' (Denonartean).

