Unai Elorriaga: «¿Quién nos dice que no vaya a haber una guerra aquí y tengamos que emigrar?» El autor fabula sobre la historia de un antepasado italiano en 'Francesco Pasqualeren bosgarren arima', que le ha valido el Premio Euskadi de Literatura

Al hablar de su último libro, 'Francesco Pasqualeren bosgarren arima', el autor getxotarra –que ha sido finalista del Premio Euskadi en varias ocasiones pero hasta la fecha no había logrado ganarlo– pone el foco en que, «si ese italiano no hubiera venido a Bizkaia hace 200 años, nuestra familia no estaría aquí». Lo hila con las migraciones en la actualidad y, ante quienes las criminalizan, defiende que «todos somos migrantes o hijos de migrantes, fuimos, somos y seremos migrantes».

– ¿Cómo llegó a Francesco Pasquale, su antepasado italiano?

– Siempre he sabido que en nuestra familia había un italiano que llegó aquí en el siglo XIX, pero no sabía muy bien quién era, cómo había venido y por qué. Un día me encontré con un pariente de Bermeo y me contó que había escrito un librito para la familia sobre el antepasado y daba hipótesis muy curiosas de por qué había venido. Una de ellas era que se estaba escapando del rey de Italia porque él estaba a favor de la República en el proceso de la unificación de Italia y, en un momento dado, pasó a la clandestinidad y tuvo que huir.

– Y a partir de ahí usted comenzó a fabular.

– Partí de los datos e hipótesis que había y lo demás lo fui rellenando con literatura. Había que novelar, no me quedaba otra, porque los datos que hay son escasos:cuándo vino, cuándo se casó, cuándo tuvo hijos y ya. Todo lo demás es libre y he jugado todo lo que he podido. Me lo he pasado muy bien y creo que el resultado ha quedado muy curioso y muy bonito.

– En tiempos en los que las migraciones son criminalizadas, rompe una lanza por las personas migrantes.

– Todo somos migrantes, lo hemos sido, lo somos, o lo vamos a ser. ¿Quién nos dice que no haya una guerra aquí dentro de cinco años? Igual nos tenemos que ir a vivir, no sé, a Argentina, por ejemplo. Y yo querría que me acojan en Argentina como si fuese mi casa, al igual que haría yo con un argentino que tiene que venir aquí a vivir. Todos somos migrantes y no pasa nada, porque los movimientos son buenos y enriquecedores.

– Usted era uno de los 'eternos candidatos' al Premio Euskadi y por fin lo logra.

– Sí, yo pensaba 'otro año que estoy de finalista, otro año que no voy a ganar' (ríe). Pero esta vez ha tocado y me hace muchísima ilusión. Más teniendo en cuenta que hoy en día en hay muchísimos escritores vascos muy bueno, hay gente de muchísimo nivel escribiendo en euskera y este año se han publicado libros magníficos. Así que ganarlo no es cualquier cosa.

