La secuela de 'The Walking Dead' rueda en el Guggenheim

'The Walking Dead: Daryl Dixon', la exitosa secuela de la ya legendaria serie de zombies que tuvo en vilo a la audiencia mundial durante ... 11 temporadas, se rueda desde este lunes en Bilbao. En concreto, en el entorno del Guggenheim, donde trabajan desde esta mañana el equipo y los actores de la producción, encabezados por su protagonista, el célebre Norman Reedus, que encarna a Dixon, el personaje más querido de la serie.

El 'spin off' de 'The Walking Dead' lleva también una trayectoria exitosa y se han lanzado ya tres temporadas de esta historia que se centra en el personaje que encarna Reedus. Por tanto, la que se rueda en la explanada del museo es la cuarta temporada, que se prevé que sea la última de esta producción.

Quien no ha desaprovechado la ocasión de pasar a saludar a los actores en este primer día de rodaje ha sido el alcalde, Juan Mari Aburto, que ha querido dar la bienvenida al reparto de la serie y se ha fotografiado con los intérpretes.

La tercera temporada de la serie, que acaba de estrenarse AMC, tiene ya acento español, rodada en localizaciones de Galicia, la Comunidad Valenciana, Aragón y Cataluña, y con la participación de intérpretes nacionales como Eduardo Noriega, Óscar Jaenada y Alexandra Masangkay. Y el rodaje de esta cuarta entrega, más allá de Bilbao, pasará también por Madrid, Andalucía, Segovia, Toledo y repetirá en tierras gallegas.