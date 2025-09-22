Bilbao se consolida como plató internacional

Desde que hace ya casi una década 'Juego de Tronos' aterrizara en Bizkaia para rodar sus últimas temporadas y convertir Gaztelugatxe en cotizado destino a ... nivel mundial, el territorio no ha parado de ser escenario de innumerables rodajes a nivel nacional e internacional. Solo se interrumpió la progresión durante los meses del parón obligado de la pandemia.

La última producción en llegar ha sido esta de 'The Walking Dead: Daryl Dixon', secuela de la ya finalizada serie de zombies que enganchó a millones de espectadores durante sus 11 temporadas. Así, la estrella del 'spin off', Norman Reedus, rueda estos días varias escenas en los alrededores del Guggenheim, convertido en otro escenario post-apocalíptico de los que caracterizan a la serie.

Escenario que ya ha sido plató de superproducciones en anteriores ocasiones. Sin ir más lejos, este mismo año Catherine Zeta-Jones brilló en Bilbao y Bizkaia durante los meses de rodaje de 'Kill Jackie', el thriller en el que encarna a una extraficante de cocaína y que rodó también varias secuencias en la explanada del museo.

El mismo entorno acogió en 2014 otra gran producción internacional, la de las hermanas Wachowski, 'El destino de Júpiter' (Jupiter Ascending), que convirtió la ría de Bilbao en una megalopolis futurista y distópica para un firme de resultado irregular pero que puso a la capital vizcaína en el mapa global del cine.