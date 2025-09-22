El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Dos kilómetros de retenciones en el Txorierri hacia Barakaldo por un accidente múltiple
Norman Reedus, protagonista de The Walking Dead, atiende a EL CORREO: «Me está encantando Bilbao, me gusta la lluvia»
Norman Reedus, protagonista de The Walking Dead, atiende a EL CORREO: «Me está encantando Bilbao, me gusta la lluvia»

El conocido actor ha estado grabando durante la jornada del lunes en la explanada del Guggenheim

Miriam Guadilla

Lunes, 22 de septiembre 2025, 19:24

La explanada del Guggenheim ha amanecido convertida en un escenario del fin del mundo. Bilbao se ha transformado este lunes en un plató postapocalíptico con el rodaje de la cuarta temporada del spin-off de 'The Walking Dead: Daryl Dixon'. Decenas de fans se acercaron a los alrededores del museo bilbaíno. Todos tenían un único objetivo: conseguir su foto con Norman Reedus, el protagonista de la famosa serie. Al final de la jornada, el actor que da vida al icónico superviviente ha cumplido el deseo de los seguidores que esperaban bajo la lluvia.

El actor se ha fotografiado uno por uno con ellos, ha conversado y hasta ha compartido un trozo del bizcocho que estaba comiendo. «Estoy cansado, pero muy feliz de estar en Bilbao. Me gusta la lluvia, me recuerda a Galicia», ha asegurado Reedus a EL CORREO. El cansancio, según ha confesado, se debe a su ruta por España en moto, de Madrid a Cádiz, de vuelta a Madrid, después a Pamplona y otra vez a la capital.

Pese a que el rodaje se ha producido en los alrededores del Guggenheim, el norteamericano ha reconocido que todavía no ha tenido ocasión de entrar, aunque tiene ganas de descubrir su interior. De momento, se queda con la imponente araña de Louise Bourgeois, que ya aparece en las escenas que ha rodado a lo largo del día. «Todavía no he tenido tiempo de entrar, pero me ha encantado la araña», ha concluido.

