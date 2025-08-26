Hugo Silva y Alejo Sauras recuerdan a Verónica Echegui y mandan un emotivo mensaje a Álex García Los actores se despiden de su compañera de profesión tras su repentino fallecimiento a los 42 años

El fallecimiento de la actriz Verónica Echegui a los 42 años ha dejado desolado al mundo del cine español. En las últimas horas, las redes se han llenado de mensajes de compañeros, familiares y amigos de la intérprete, consternados por su partida. Las miradas se han centrado este martes en su expareja, Álex García. El actor canario, con el que mantuvo una relación durante más de dos décadas, ha estado en el Tanatorio de la La Paz, en Madrid, para el último adiós a Verónica.

Actores como Hugo Silva o Alejo Sauras han querido mandarle mensajes de apoyo ante tanto dolor. «Verónica era luz, era fuerza, talento y humanidad. La actriz pura, inspiradora. No me entra en la cabeza«, escribe Silva, junto a un posado de la actriz en el que luce un elegante vestido rojo. »Abrazo fuerte Álex y familia. Qué suerte haberte conocido, querida», añade el actor, que coincidió con Echegui en 2004 en la comedia romántica musical 'Paco y Veva'.

Por su parte, el actor Alejo Sauras, también ha compartido un mensaje en su perfil de Instagram. «Adiós Verónica... no me puedo creer que esté escribiendo esto... no tengo palabras, ni buenas ni malas, sólo incomprensión y tristeza...», detalla, junto a una foto de ambos. «Lo siento mucho Álex, te mando un abrazo muy grande. Para siempre», concluye.