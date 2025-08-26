El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Logo Patrocinio
Alejo Sauras y Verónica Echegui. Instagram

Hugo Silva y Alejo Sauras recuerdan a Verónica Echegui y mandan un emotivo mensaje a Álex García

Los actores se despiden de su compañera de profesión tras su repentino fallecimiento a los 42 años

Marina León

Marina León

Martes, 26 de agosto 2025, 18:05

El fallecimiento de la actriz Verónica Echegui a los 42 años ha dejado desolado al mundo del cine español. En las últimas horas, las redes se han llenado de mensajes de compañeros, familiares y amigos de la intérprete, consternados por su partida. Las miradas se han centrado este martes en su expareja, Álex García. El actor canario, con el que mantuvo una relación durante más de dos décadas, ha estado en el Tanatorio de la La Paz, en Madrid, para el último adiós a Verónica.

Actores como Hugo Silva o Alejo Sauras han querido mandarle mensajes de apoyo ante tanto dolor. «Verónica era luz, era fuerza, talento y humanidad. La actriz pura, inspiradora. No me entra en la cabeza«, escribe Silva, junto a un posado de la actriz en el que luce un elegante vestido rojo. »Abrazo fuerte Álex y familia. Qué suerte haberte conocido, querida», añade el actor, que coincidió con Echegui en 2004 en la comedia romántica musical 'Paco y Veva'.

Por su parte, el actor Alejo Sauras, también ha compartido un mensaje en su perfil de Instagram. «Adiós Verónica... no me puedo creer que esté escribiendo esto... no tengo palabras, ni buenas ni malas, sólo incomprensión y tristeza...», detalla, junto a una foto de ambos. «Lo siento mucho Álex, te mando un abrazo muy grande. Para siempre», concluye.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un trabajador vasco jubilado con 60 años gana un juicio a la Seguridad Social y pasará a cobrar casi 3.200 euros
  2. 2

    Los estrechos vínculos de Verónica Echegui con Euskadi
  3. 3

    Korta dice adiós: «Algún día lo tenía que dejar, que voy a cumplir 77 años»
  4. 4 Muere a los 42 años la actriz Verónica Echegui
  5. 5 Una experimentada paracaidista se suicida con un salto de 4.600 metros tras romper con su pareja
  6. 6 Álex García, roto por la muerte de Verónica Echegui, con quien compartió 13 años de noviazgo
  7. 7 El desgarrador mensaje de despedida de Dani Martín a Verónica Echegui: «Mujer gigante que me regaló tanto»
  8. 8

    La madre de una menor tutelada «agrede» a dos educadoras en un piso de Santurtzi
  9. 9 Una madre clava un cuchillo accidentalmente en la cabeza a su hija de 3 años y la lleva al hospital caminando
  10. 10

    Detenido el marido de Icíar Bollaín acusado de terrorismo por llevar una camiseta a favor de Palestina

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Hugo Silva y Alejo Sauras recuerdan a Verónica Echegui y mandan un emotivo mensaje a Álex García

Hugo Silva y Alejo Sauras recuerdan a Verónica Echegui y mandan un emotivo mensaje a Álex García