Los herederos de la leyenda: cinco actores que recogen el testigo de Robert Redford

Hay un puñado de actores tan relevantes que dejan huella en toda una generación. Y en las siguientes. Robert Redford, fallecido este martes a los 89 años ... , era uno de ellos. Su influencia era tanta en el mundo de Hollywood que muchos jóvenes artistas lucharon entre sí por recoger su invisible testigo basado en un cegador magnetismo personal. Sus armas fueron un gran físico, una buena dosis carisma personal y un comportamiento intachable dentro y fuera de los platós, con buenas dosis de activismo social a favor de causas justas como el medioambiente o la solidaridad con los más desfavorecidos. Una fórmula muy difícil de replicar. Curiosamente, el intérprete que más se parecía a él en todos esos aspectos era Paul Newman, con el que compartió dos inolvidables películas, y que actuó como una especie de hermano mayor. Pero hay otros actores que guardan muchos paralelismos con el fundador del festival de cine de Sundance y que bien podrían ser considerados como sus sucesores en la gran pantalla.

1 Brad Pitt: el clon joven de Redford

Ampliar Redford y Pitt en 'Spy Game'. E.C.

Es, sin duda, el primer nombre que se nos viene a la cabeza cuando pensamos en el relevo natural de Robert Redford. De hecho, Brad Pitt le debe mucho a su «héroe de la infancia», porque fue la persona que le impulsó al estrellato en 1992. Tras su exitoso y corto papel secundario en 'Thelma & Louise', Redford confió en él para darle el papel protagonista de su tercer proyecto cinematográfico como director: 'Los ríos de la vida'. Tanto el aspecto físico como la forma de encarar su interpretación por parte de Pitt dejaron a la crítica y al público estupefactos. Era como si el propio Redford hubiera rejuvenecido 30 años. De hecho, hasta el propio co-protagonista de 'Dos hombres y un destino' predijo el futuro de su joven 'alter-ego': «Este va a triunfar».

Y lo hizo. A partir de ahí, Pitt fue encadenando éxitos como 'Leyendas de Pasión', 'Entrevista con el vampiro' o 'Seven' demostrando que, al igual que Redford o Newman, era algo más que una cara bonita. Su capacidad como actor, en ocasiones camaleónica como en la película '12 monos', siempre ha impresionado hasta el punto de ser considerado el sucesor espiritual de Robert Redford con el que mantuvo siempre una relación de amistad hasta el punto de ser un asiduo visitante del Festival de Sundance organizado por su mentor. «Le adoro. Es un hombre insuperable, el hombre que los hombres desean ser, el hombre con el que las mujeres desean estar», declaró Pitt sobre su maestro con el coincidiría ya después en el thriller de acción 'Spy Game', compartiendo protagonismo.

Como sucedía con Redford, Brad Pitt también ha ejercido como productor a través de su propia compañía con una larga lista películas de gran aceptación de crítica y público como 'Infiltrados', '12 años de esclavitud', 'Troya', 'El curioso caso de Benjamin Button', 'Guerra mundial Z' o 'El árbol de la vida'. Eso sí, y a diferencia de su maestro, nunca se ha puesto detrás de las cámaras para dirigir una película. Salvo el episodio de su complicado divorcio con la también actriz Angeline Jolie con acusaciones de malos tratos a sus hijos en común que erosionó su imagen pública, el actor, de 61 años, también es admirado por sus proyectos filantrópicos hasta el punto de que fue el primero en ayudar a las víctimas del huracán Katrina en 2005, reconstruyendo todo un barrio, o a las del terremoto de Haiti en 2010. También, al igual que Redford, ha colaborado con causas medioambientales, contra la pobreza y para investigaciones médicas. Labores con las que Redford seguro que estaba más que orgulloso.

2 George Clooney: el eterno galán reconvertido en director

Ampliar

George Clooney ha sabido encarnar como nadie el prototipo de galán de Hollywood. Al actor, que alcanzó la fama ya con 33 años interpretando al atractivo e interesante médico Dr. Doug en la serie de televisión 'Urgencias', también se le considera sucesor de Redford gracias a su innegable carisma que sigue desatando pasiones a sus 63 años. Al igual que el protagonista de la inolvidable 'Descalzos en el parque', Clooney, curiosamente buen amigo de Pitt con quien ha coincidido en varias cintas como 'Wolfs', ha demostrado su gran valía como actor en películas dramáticas como 'O Brother', 'Michael Clayton', Gravity' o 'La tormenta perfecta'. Y, como sucedía también con su antecesor, ha sabido compaginar su carrera con otros proyectos más comerciales que le catapultaron al estrellato de Hollywood como la saga 'Ocean's Eleven', 'Amor sin escalas' o 'Batman y Robin'.

A diferencia de Pitt, Clooney también cuenta con una corta pero exitosa carrera con director. Su obra maestra es 'Buenos noches, y buenas suerte', una película dramática con la que estuvo nominado al Oscar por su labor tras las cámaras. Era su segunda película tras 'Confesiones de una mente peligrosa', una comedia de suspense basada en hechos reales sobre un presentador de televisión que actuaba también como agente de la CIA ejecutando asesinatos. También son suyas otros filmes de indudable calidad cinematográfica como 'Los idus de marzo', 'The Monuments Men', 'Cielo de medianoche', 'The Tender Bar' y 'The boys in the boat'. En la mayoría de ellas también ha ejercido como productor, ganando incluso un Oscar por 'Argo' e incluso como guionista.

Clooney, ganador de otro Oscar como actor secundario y cuatro Globos de Oro, también cuenta con una larga trayectoria a favor de la defensa de diversas causas sociales que no tienen nada que envidiar a la de Robert Redford. Especialmente activa fue su lucha para tratar de buscar soluciones al conflicto de Darfur. También colaboró al igual que su amigo Pitt en recaudar fondos para el terremoto de Haití, así como para las víctimas de los atentados del 11 de septiembre de 2001. Su labor humanitaria fue reconocido con su nombramiento como Mensajero de la Paz de Naciones Unidas en 2008, un honor al que renunció años más tarde. También apoyó la candidatura del futuro presidente de EE UU Barack Obama y de Hillary Clinton y muchos analistas aseguran que fue el desencadenante de que Joe Biden se retirara de las últimas elecciones debido a su avanzada edad.

Por si fueran pocas las coincidencias, Clooney también se ha casado dos veces, al igual que Redford. Primero con la actriz Talia Balsam, de quien se divorciaría en 1992. Tras algunos escarceos amorosos como su relación con la también artista y modelo italiana Elisabetta Canalis, con quien estuvo hasta 2011, contrajo matrimonio con la abogada y escritora libanesa Amal Alamuddin. Especialmente sonada fue su boda por lo civil en Venecia en 2014. Con ella, ha tenido una pareja de mellizos. Le quedan otros dos para igualar el número de hijos de Redford.

3 Leonardo DiCaprio: un activista convencido como Redford

Ampliar

El legado de Redford fue tan fuerte que siguió dejando su poso en generaciones posteriores. Como Leonardo DiCaprio, que ayer lloraba por el fallecimiento de su gran referente en el séptimo arte. «Fue una gran pérdida para nuestra comunidad. No solo fue un actor increíble. Hoy perdimos a una leyenda«, afirmaba en una entrevista para Associated Press. Y es que sus carreras cinematográficas parecen un calco. Primero, el hecho de alcanzar el estrellato gracias, y nunca mejor dicho, a su cara bonita con la inmortal 'Titanic'. Pero después demostrando ser un actor de raza en multitud de películas dramáticas como 'El renacido', 'El lobo de Wall Street'. 'Diamante de sangre' o 'El aviador'. Las interpretaciones del actor, de 50 años, siempre son brutales, tal y como fueron en su día las de Redford o Newman. No en vano cuenta con un Oscar como mejor actor, algo que nunca obtuvo el protagonista de 'El Golpe' salvo el que premió su trayectoria profesional en 2001.

Eso sí, de momento, DiCaprio no se ha atrevido a ponerse detrás de las cámaras como lo hizo Redford, aunque sí que ha ejercido como productor en 'El asesinato de Richard Nixon', 'La huérfana', 'The 11th Hour' y las mencionadas 'El lobo de Wall Street' y 'Runner Runner'. Lo que si guarda muchos paralelismos con el intérprete recientemente fallecido es con su labor altruista. De hecho, ambos eran miembros del Consejo de Defensa de los Recursos Naturales (CDRN), organización que trabaja para la preservación del medioambiente, uno de los temas que más preocupaban al de Utah. Asimismo, compartían su defensa de los derechos de los nativos norteamericanos que el protagonista de 'Titanic' quiso poner de manifiesto con la película de su gran amigo Martin Scorsese 'Los asesinos de la luna'. Al igual que Clooney, apoyó a Hillary Clinton y Joe Biden, así como su campaña por el derecho al voto al mismo tiempo que ha criticado las políticas de Donald Trump y ha alertado sobre el cambio climático.

Sobre su vida privada, más similitudes. DiCaprio siempre ha querido compartimentar su vida personal de la pública. Eso sí, su catálogo de escarceos amorosos es mucho más amplio que el de Redford. En concreto, parece obsesionado con salir con modelos. En su larga lista de conquistas destacan la brasileña Gisele Bündchen, su relación más duradera (2005-2011), la israelí Bar Rafaeli, la alemana Toni Garn y la también actriz estadounidense Camila Morrone. En estos momentos, su corazón la ocupa desde 2023 la maniquí italiana Vittoria Ceretti. Otra diferencia: tampoco ha pasado por la vicaría y no parece que lo vaya a hacer en un corto plazo de tiempo.

4 Matt Damon: un gran actor con buen corazón

Ampliar

Guapo, con carisma y buen actor. No hablamos del Redford sino de una estrella de Hollywood que, desde sus inicios, fue comparado con él. Matt Damon, al igual que el protagonista de 'Todos los hombres del presidente', da la imagen de ser un buen tipo, capaz de encarnar al típico granuja simpático de buen corazón. De hecho, Robert Redford le dirigió en 'La leyenda de Bagger Vance' (2000), en la que por cierto estaba también Will Smith antes de caer en desgracia y que cuenta la historia de un caddie de golf que aparece para ayudar a un atormentado exgolfista que desea volver a jugar. Está claro que el veterano realizador elegía a sus protagonistas pensando en ellos como sus 'alter-egos'. Como pasó con Brad Pitt, el filme supuso un espaldarazo más a la pujante carrera de Damon que se convirtió en el nuevo chico para todo de la meca del cine.

Y, como sucedió con los ejemplos anteriores, Matt Damon, también muy amigo de Clooney y Pitt pese a ser de una generación anterior gracias al filme 'Ocean's Eleven', demostró ser un gran actor en películas dramáticas como 'El indomable Will Hunting', por la que estuvo nominado al Oscar, 'El marciano', 'Interstellar' o 'Salvar al soldado Ryan' que fue la que le lanzó al estrellato. Y, como sucede con los anteriores ejemplos artísticos, combinó estas producciones con otras más comerciales como la saga 'Jason Bourne', 'Ford v Ferrary' o 'El talento de Mr. Ripley'.

Asimismo, también es conocido su papel como productor, al igual que su mentor, a través de su compañía Pearl Street Films. De su labor en este terreno destacan filmes como 'Promise Land', protagonizada también por él, sobre un empresario que busca terrenos con petróleo engañando a los propietarios de bajos recursos. Le siguieron cintas como 'The Rip', Unstoppable', 'Flash before the bang' y 'El informante', así como varias series de televisión como 'City on a Hill'. Y una curiosidad, no ganó el Oscar a mejor actor por 'El indomable Will Hunting' pero sí por el guión de esta película junto a su amigo el también actor y director Ben Affleck con quien también fundó la productora Artist Equity en 2022. A Damon, de 54 años, le falta ponerse detrás de las cámaras para emular al realizador de Utah, pero, de momento, no parece estar por la labor.

Sobre su vida sentimental, Damon sólo se ha casado una vez en 2005 con la argentina Luciana Bozán a la que conoció durante un rodaje. Antes, había tenido relaciones sentimentales con actrices tan conocidas como Minnie Driver en 1996 y Winona Rayder en 2000. Eso sí, salió tan escaldado de esos romances que juró no volverse a enamorar de una compañera de profesión. Con su esposa, es padre de tres niñas: Isabella, Gia y Stella, además de actuar como padre de Alexia, una hija de su mujer de una anterior relación, y la que considera como suya propia llegándose a tatuar su nombre junto al de sus hermanas y su madre. De esta forma, igualaría en número de hijos a Redford.

Y, como sucedía con el veterano director de cine, también está entregado a las causas humanitarias como su fundación H2O Africa, que se encarga de suministrar agua potable a las regiones más pobres de este continente. También es cofundador de Not on Our Watch, una organización que trata de prevenir guerras a nivel mundial. La defensa por la igualdad de los niños del mundo y su incondicional apoyo a los enfermos de sida son otras de las labores altruistas que realiza. Incluso para recoger fondos, no duda en montar torneos solidarios de póquer, juego del que es un gran aficionado.

5 Jacob Elordi: de abuelo vizcaíno y una vida por delante

Ampliar

¿Puede considerarse un actor de tan sólo 28 años sucesor de otro que falleció con 89? Según muchos aficionados al séptimo arte, sí. Naturalmente, la carrera de este australiano, cuyo abuelo paterno era de Ondarroa, no ha hecho más que empezar pero tiene muchos puntos en común con Redford y Newman, al que imitaba en su niñez. En primer lugar, un atractivo e imponente físico con sus 1'96 metros de altura que le ayudó a destacar en la serie de televisión 'Euphoria' de HBO, que es la que realmente le ha catapultado a la fama, con su papel de Nate Jacobs durante tres temporadas.

Antes, Jacob Elordi, que llegó a presentarse a concursos de belleza y a trabajar como modelo, había conseguido hacerse un nombre al interpretar a Noah Flynn en la franquicia de comedias románticas de Netflix 'Mi primer beso' (2018-2021). Como suele suceder en estos casos, en ambos trabajos desplegó un talento interpretativo que lo sitúan en la parrilla de salida de su generación para alcanzar el estrellato de Hollywood. Su trabajo, encarnado al mismísimo rey del rock en el biopic 'Priscilla', dirigida por Sofia Coppola, recibió el aplauso unánime de crítica y público al igual que su participación en 'Aguas profundas con Ben Affleck y Ana de Armas. Pese a su talento, ha confesado tener el síndrome del impostor: «Todos los días siento que no debería estar aquí«.

Quizás en un futuro Elordi, procedente de una familia católica, se atreva a dar el salto a estar detrás de las cámaras como Redford. El tiempo lo dirá. Lo que sí que parece es que es mucho más enamoradizo que él. De hecho, cuenta que pasaba el día leyendo versos románticos a las compañeras de clase más guapas. Quizás eso explique que haya estado saliendo con su compañero de reparto en 'Euphoria' Zendaya, la actriz Joey King, la modelo Kaia Gerber, hija de Cindy Crawford, y la influencer Olivia Jade Giannulle. Todas sus relaciones terminaron rompiéndose pero, desde luego, tiene toda una vida para encontrar su media naranja. De su aspecto más social, Elordi, que tiene tres hermanas, se ha destacado públicamente por la defensa de su herencia vasca heredada de su abuelo, que emigró a Australia huyendo de la dictadura franquista. No es raro verlo en redes sociales con un mapa del País Vasco